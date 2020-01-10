Пробуждаем женскую энергию: как соблазнить мужчину

Единственное и очень важное, что можно сделать для гармоничной интимной жизни, это найти партнера с похожей половой конституцией и темпераментом, тогда пробуждение женской сексуальности происходит само собой.

Первичная оценка женщины (и мужчин тоже, но речь сейчас о другом) начинается с внешности, но дело не столько в природных данных, сколько в умении подчеркнуть свою женственность Что влияет на сексуальную энергию человека и с помощью чего можно стать еще сексуальнее? Почему одни женщины являются сексуально притягательными на фоне невзрачной внешности, а красотки, словно с обложки журнала, страдают от недостатка мужского внимания.

Есть масса причин, которые могут блокировать сексуальность, основные из них в голове. Это может быть последствием сексуальных травм или слишком строгого воспитания. Но эти вопросы вполне решаемы, нужно только признать проблему и всерьез ею заняться. Что может помочь пробудить женскую сексуальность? И что мешает случиться этому процессу? Отвечаем в нашей статье.

Принятие себя

Не будем лукавить, первичная оценка женщины (и мужчин тоже, но речь сейчас о другом) начинается с внешности, но дело не столько в природных данных, сколько в умении подчеркнуть свою женственность. Но помимо внешних качеств, каждый человек подсознательно выделяет свои требования к сексуальности партнера. Например, для одних это чувство юмора, для других — харизма, а для третьих — уровень интеллекта. По мнению психологов, сексуальность во многом еще и внутреннее состояние, так как только принятие себя может подарить уверенность и блеск в глазах. И когда мы перестаем соответствовать шаблонам и рамкам, в которых нам некомфортно, появляется внутренняя уверенность и легкость. Это своеобразный магнит, который не нуждается в открытых платьях.

Работа с телом

Жизненная энергия — это чувство наполненности и силы, человек может сам решать, в какую из областей ее направлять и половая сфера — не исключение. Китайцы считают, что сосредоточение жизненной энергии находится внизу живота, чуть ниже пупка, поэтому рекомендуют уделять этому месту особое внимание. Активировать данную зону поможет йога, медитация, танцы, в том числе и восточные, различные массажи. Это поможет вам раскрепоститься, лучше почувствовать свое тело, обрести внутреннее спокойствие и гармонию, ощущение наполненности.

На количество жизненной энергии влияет множество факторов: питание, сфера деятельности, образ жизни, занятия спортом и другие. Но то, какую ее часть вы «используете» на секс, зависит от вашего отношения к интимной близости, от восприятия себя как личности и от отношения к своему телу. Работы с телом недостаточно, большинство проблем с сексуальностью у нас в голове, поэтому важно проработать этот момент с психологической стороны.

К примеру, существует техника, которая помогает отслеживать свои эмоции во время секса. Если во время близости вы почувствовали стеснение или неловкость, мысленно задайте себе вопрос: «Что меня останавливает?», «Почему я не могу проявить истинное желание?» и постарайтесь найти честные и объективные ответы. Когда вы сопоставите эмоцию и убеждение, которое она скрывает, вы сможете избавиться от таких запретов и негативных эмоций во время секса. Если же нет, то тут нужно обращаться за помощью к психотерапевту.

Сила конституции

Половая конституция — это тип сексуального потенциала, который закладывается на генетическом уровне и устанавливается под действием сексуального воспитания.

Всего выделяют три вида: сильную, среднюю и слабую половую конституцию. При сильной близости хочется ежедневно, при средней — 2-3 раза в неделю, а при слабой — достаточно 1 раза в неделю и реже. Из одной стадии в другую перейти невозможно.

Единственное и очень важное, что можно сделать для гармоничной интимной жизни, это найти партнера с похожей половой конституцией и темпераментом, тогда пробуждение женской сексуальности происходит само собой.

Что говорят специалисты

Ангелина Божко, психолог, сексуальный терапевт

Вопрос сексуальности в нынешнем обществе очень актуален. Новое время вместе с сексуальной раскрепощенностью принесло много напряжения: женщина поняла, что она тоже может хотеть секса и заниматься им, и вместе с тем еще действуют старые стереотипы и установки: «А что он подумает, если я займусь с ним сексом на первом свидании?», «Если я буду ублажать его в постели, он будет со мной», «Я не получаю с ним оргазм, но со временем он догадается и изменит свое поведение». Все это не только не работает, но и загоняет ее во внутренний конфликт. Потому что начинать нужно с того, чего на самом деле хочет она, что доставляет ей удовольствие. Если она действует из этого своего желания и прямо проговаривает это мужчине — она поступает честно и с собой, и с ним. Это точно идет на пользу им обоим. К тому же, мы очень часто путаем понятия сексуальности и сексапильности — некого образа и стиля поведения, привлекающего внимание потенциальных сексуальных партнеров и сообщающего им о готовности заняться сексом. Все вот эти яркие губы и подчеркнутое декольте, высокие каблуки и выученные томные взгляды и интонации.

А сексуальность — это другое. Это наслаждение всем, что связано с общением с потенциальным сексуальным партнером, с собой, как женщиной. Наслаждение своим телом, своими ощущениями, своими эмоциями. Радость умножения и разделения интимных переживаний, своих и партнера. Сексуальность — это про наслаждение собой и наслаждение самой жизнью. Поэтому сексуальности нельзя научить, ее нельзя развить. Можно только позволить ей быть. И еще сексуальность неразрывно связана с чувственностью. Развивать чувственность — да. Учиться различать нюансы и оттенки ощущений, разрешить себе получать удовольствие от любых чувств, не деля их на хорошие и плохие, разрешенные и запретные. Все потому, что телесное переживание сексуального наслаждения, оргазм — только вершина айсберга. А рождается сексуальное желание гораздо глубже, в области душевного и психологического.

Когда стоит обратить внимание на эту сферу? Вам подскажет интуиция: в большинстве случаев, когда кажется, что-то не так — вам не кажется. Если вы не чувствуете себя удовлетворенной в сексе, если есть ощущение, что вы что-то такое упускаете, что-то проходит мимо вашей жизни. Если ваша сексуальная жизнь однообразна и вам хочется новых, более ярких ощущений, хочется перемен. Если ваше сексуальное желание сильно изменилось — снизилось или резко и многократно усилилось без видимых причин. Если вы перестали хотеть своего партнера или не получаете с ним удовольствия. Если партнер хочет чего-то, чего не хотите вы или давит на вас. И, уж конечно, если вы испытываете боль, дискомфорт и чувство опустошенности. В этом случае, стоит сходить на консультацию к гинекологу и к психологу-сексологу. Даже если вы смущаетесь или сомневаетесь — специалист поможет разобраться и найти решение, либо понять, что вы в порядке и разбираться нужно с партнером. Ведь вы достойны радостной, удовлетворенной и наполненной наслаждением жизни, в том числе сексуальной! А ваш любимый — быть вместе с такой женщиной, чувственной и сияющей от удовольствия.

Оксана Ефремова, психолог-сексолог Оксана Ефремова более 10 лет изучает темы сексуальности, эротических игр и игрушек для взрослых Более 5 лет проводит лекции, тренинги и индивидуальные консультации о психологии сексуальности, отношениях, сексе, практиках и аксессуарах для взрослых. Дипломированный психолог (КНУ имени Тараса Шевченко), сертифицированный НЛП-практик (L’n’D Group), сертифицированный тренер тренинговых программ (КНУ имени Тараса Шевченко). В данный момент Оксана продолжает обучение в КПТ (УИКПТ) по специальности когнитивно-поведенческая терапия.

Сексуальность для меня — это внутреннее состояние, в котором сочетаются и любовь к себе, и уверенность, и умение получать удовольствие от жизни, и знание своего тела и своих способов получение наслаждения… В общем для меня это больше, чем секс — это общее состояние удовлетворенности собой и игривости, а не наигранности. Как видим, в моем понимании нет четкого гендерного различия женской или мужской сексуальности. Это не об одежде, а о внутреннем состоянии. Исходя из того, что в моем понимании сексуальность — это комплексное понятие, включающее в себя внутреннее состояние любви к себе и уверенности, и желания, то отсутствие этого состояния скорее показывает общий дискомфорт. Если же мы говорим о сексуальности как о желании секса — тут несколько другие аспекты. Важно понимать, что есть люди со слабой половой конституцией, которые реже испытывают сексуальное возбуждение, и это их норма. А вот если вы чувствуете резкое снижение сексуального влечения, то стоит поискать причины — это может быть как состояние здоровья, так и психологическая обстановка.

Развивать сексуальность можно и в контексте любви к себе и принятия себя, и в контексте умения наслаждаться сексом и телесностью. Важно при этом прислушиваться к себе, а не пытаться соответствовать каким-то шаблонам и рамкам представления сексуальности.

Что говорят мужчины

«Для меня женская сексуальность — это смесь трогательности, вульгарности, чистоты гигиенической. Ну и живой ум и умение им пользоваться».

«Женская сексуальность начинается с внешности. Вот для меня прям очень важно «благородство» женской красоты: чистая, гладкая кожа, ухоженные волосы. И немного припухлые губы. Но в целом это должна быть смесь разных качеств, и внешних, и внутренних. Может звучать странно, но для меня важно, какая у нее лобковая кость. Я нахожу эту часть тела верхом женской сексуальности. Поэтому женщину выбираю по красоте лица, а остаюсь из-за лобка, конечно».

Что говорят женщины

«Самое главное — это харизма и очарование. Не возбуждает тело само по себе, как мужское так и женское. Тел много красивых и это всего лишь выигрыш в лотерею у генетики, а вот умение поддержать разговор, флиртовать, в принципе излучать тот самый магнитизм, может не каждый красивый человек».

«Женская сексуальность может означать то, что ты чувствуешь изнутри (если ты женщина), а также то, что чувствует другой человек, который видит эту самую сексуальность. Если мнение изнутри — это некое состояние счастья и желания, смешанного с привкусом личного кинофильма, свободы. Ну, или хочу чувствую и делаю. А если смотреть со стороны на женскую сексуальность, то… мне всегда хочется такую женщину обнять, она манит. Когда женщина в кайфе (от чего угодно, вот хорошо ей с собой как с лучшим партнером и любовником, даже за чашкой кофе) это и привлекает и это можно назвать чувственностью, которая обрамляет сексуальность как ничто на свете.

Когда речь идет о женской сексуальности, то для меня это совокупность знаний, ощущений и представлений о себе и своем теле, о том, что ему нравится и нет, как я могу о нем заботиться. В психологическом плане — это мои представления о себе, способы проявления себя в мире, способы взаимодействия с партнерами и партнершами, внутренние знания о правильном и не правильном для меня».

Женская сексуальность — тонкая материя, сложная и достаточно хрупкая. Чтобы пробудить ее, нужно начинать с принятия себя, своих особенностей и заморочек. Так пусть это пробуждение будет приятным.

Источник: Хочу