За изнасилование и убийство 4-летней девочки педофилу суд 24 года тюрьмы

Александр Скамров приехал приехал в Магадан в поисках работы. Заманил обманов ребенка в съемную квартиру. После убийства надругался на телом умершей.

Приговором суда Скамрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, из которых первые 7 лет он проведет в тюрьме

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру Скамрову, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера), пп. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершей), сообщает сайт СК РФ.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый Александр Скамров, приехавший в Магаданскую область из другого региона с целью трудоустройства, в мае 2019 года обманным путем заманил четырехлетнюю девочку в съемную квартиру, где надругался над ней, а затем, скрывая следы преступления, совершил убийство ребенка.

Поскольку преступление было совершено в условиях неочевидности, а осужденный пытался уничтожить его следы, расследование уголовного дела представляло собой особую сложность. Следствием проведена большая кропотливая работа по сбору доказательственной базы, которая позволила досконально установить картину преступления, получить объективные доказательства вины Александра Скамрова и дать надлежащую юридическую квалификацию его действиям.

Приговором суда Скамрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, из которых первые 7 лет он проведет в тюрьме, остальное наказание будет отбывать в колонии особого режима.