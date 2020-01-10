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Ноту протеста из-за поездки Путина в Крым направила Украина Москве

21:32 10.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России накануне с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов.

Ноту протеста из за поездки Путина в Крым направила Украина Москве
На борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» во время совместных учений Северного и Черноморского флотов

Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Республику Крым. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

«Подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах», — написала она на странице в Twitter.

Президент России в четверг с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

Позже Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе, отметил хорошие результаты учений флотов и выразил благодарность за их организацию Минобороны, Генштабу и личному составу.

Источник: ТАСС

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