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Момент смертельной аварии у ТЦ «Колорлон» в Бердске попал на видео

16:04 11.01.2020 Фото: Антон Каликанов
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Напомним, авария произошла утром 9 января на бердском участке трассы Р-256, погибла пожилая женщина — пассажирка отечественного автомобиля.

Момент смертельной аварии у ТЦ Колорлон в Бердске попал на видео
В аварии погибла женщина 64 лет.

Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал видео момента смертельной аварии, которая произошла накануне у ТЦ «Колорлон» в Бердске.

Напомним, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Суцид» ехал по автомобильной дороге «Р-256» со стороны Искитима в сторону Бердска. В пути он врезался во встречный автомобиль «ВАЗ-21114», которым управлял 65-летний водитель. После отечественный автомобиль врезался в «Газель Некст».

Пострадал водитель «Тойоты», а также водитель «ВАЗа». Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте. Ей было 64 года.

Среди причин аварии ГИБДД назвали «несоответствие скорости конкретным условиям движения».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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От редакции

Жутко?

Али М., 10 января 2020 16:15
так это пробокс боком по встречке шел, что ли
Гость, 10 января 2020 18:24
Не хила летел
Аноним, 11 января 2020 06:31
"Тойота Суцид" - хотели написать суицид, но не получилось?
Аноним, 11 января 2020 11:13
Напротив колорлона, нужно железобетонный разделитель поставить запретив там разворот или в этом месте дорогу спрямить и расширить, как на Речкуновке, сколько уже там людей полегло из-за проектировщиков поворота в ад, на этой федеральной трассе!
кстати, 11 января 2020 18:10
Спасет только разделитель поперек дороги.
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