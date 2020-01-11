Момент смертельной аварии у ТЦ «Колорлон» в Бердске попал на видео

Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал видео момента смертельной аварии, которая произошла накануне у ТЦ «Колорлон» в Бердске.
Напомним, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Суцид» ехал по автомобильной дороге «Р-256» со стороны Искитима в сторону Бердска. В пути он врезался во встречный автомобиль «ВАЗ-21114», которым управлял 65-летний водитель. После отечественный автомобиль врезался в «Газель Некст».
Пострадал водитель «Тойоты», а также водитель «ВАЗа». Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте. Ей было 64 года.
Среди причин аварии ГИБДД назвали «несоответствие скорости конкретным условиям движения».
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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