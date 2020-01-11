Резко сократил производство Су-34 завод имени Чкалова в Новосибирске

За весь 2019 год на легендарном в Новосибирске заводе было сделано всего восемь истребителей Су-34. Для сравнения: в 2014 году здесь за год выпустили 18 самолетов.

За весь 2019 год на легендарном в Новосибирске заводе было сделано всего восемь истребителей Су-34. Для сравнения: в 2014 году здесь за год выпустили 18 самолетов.



«Крайний» в 2019 году истребитель–бомбардировщик Су-34 с бортовым номером «16 красный», построенный по гособоронзаказу в Новосибирске, прибыл в состав 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Самолет будет дислоцирован на аэродроме Шагол под Челябинском.

В 2019 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова передал ВВС России всего лишь восемь таких истребителей. Из них шесть самолетов поступили двумя партиями на Урал. Дислокация еще пары Су-34 строго засекречена.

«Исходя из информации от анонимных источников, на заводе-изготовителе к концу года были облетаны и заключительные два Су-34, согласно действующему долгосрочному контракту от 2012 года на 92 самолета. Однако, судя по всему, передача данных бортов военным состоится уже в нынешнем году», — пишет агентство «Оружие России».

Совокупное число Су-34, переданных ВКС России с начала серийного производства в 2006 году, составило 127 единиц. Добавим, что в прошлом году появились слухи о том, что завод имени Чкалова закроют, сотрудников сократят, а производство перенесут на основную производственную площадку в Комсомольске-на-Амуре. Однако осенью стало известно, что завод все-таки получит до конца октября новый заказ. Однако объем этого заказа существенно сократился.

Если в 2014 и 2015 годах в Новосибирске каждый год строили по 18 истребителей Су-34, затем делали по 16 штук, то в прошлом году объем сократился сразу вдвое — до восьми самолетов.

Источник: НДН. Инфо