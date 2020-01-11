11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Резко сократил производство Су-34 завод имени Чкалова в Новосибирске

14:15 11.01.2020 Фото: pixabay.com
0

За весь 2019 год на легендарном в Новосибирске заводе было сделано всего восемь истребителей Су-34. Для сравнения: в 2014 году здесь за год выпустили 18 самолетов.

Резко сократил производство Су 34 завод имени Чкалова в Новосибирске
За весь 2019 год на легендарном в Новосибирске заводе было сделано всего восемь истребителей Су-34. Для сравнения: в 2014 году здесь за год выпустили 18 самолетов.

«Крайний» в 2019 году истребитель–бомбардировщик Су-34 с бортовым номером «16 красный», построенный по гособоронзаказу в Новосибирске, прибыл в состав 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Самолет будет дислоцирован на аэродроме Шагол под Челябинском.

В 2019 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова передал ВВС России всего лишь восемь таких истребителей. Из них шесть самолетов поступили двумя партиями на Урал. Дислокация еще пары Су-34 строго засекречена.

«Исходя из информации от анонимных источников, на заводе-изготовителе к концу года были облетаны и заключительные два Су-34, согласно действующему долгосрочному контракту от 2012 года на 92 самолета. Однако, судя по всему, передача данных бортов военным состоится уже в нынешнем году», — пишет агентство «Оружие России».

Совокупное число Су-34, переданных ВКС России с начала серийного производства в 2006 году, составило 127 единиц. Добавим, что в прошлом году появились слухи о том, что завод имени Чкалова закроют, сотрудников сократят, а производство перенесут на основную производственную площадку в Комсомольске-на-Амуре. Однако осенью стало известно, что завод все-таки получит до конца октября новый заказ. Однако объем этого заказа существенно сократился.

Если в 2014 и 2015 годах в Новосибирске каждый год строили по 18 истребителей Су-34, затем делали по 16 штук, то в прошлом году объем сократился сразу вдвое — до восьми самолетов.

Источник: НДН. Инфо

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Закроют завод Чкалова в Новосибирске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пенсию не дали 10 января
14:55 11-01-2020
Пенсию не дали 10 января
Порфирий, Посейдон, Ладамир, Капитолина и Феоктиста: Названы редкие имена детей в 2019 году
14:51 11-01-2020
Порфирий, Посейдон, Ладамир, Капитолина и Феоктиста: Названы редкие имена детей в 2019 году
БердскПьяный Бердск: В авральном режиме все новогодние каникулы работало наркоотделение ЦГБ
14:50 11-01-2020
Пьяный Бердск: В авральном режиме все новогодние каникулы работало наркоотделение ЦГБ
Возглавил ФК "Новосибирск" бывший тренер футбольной "Сибири"
14:45 11-01-2020
Возглавил ФК
Резко сократил производство Су-34 завод имени Чкалова в Новосибирске
14:15 11-01-2020
Резко сократил производство Су-34 завод имени Чкалова в Новосибирске
В проституток превращали подростков 16 обвиняемых в Иркутской области
14:08 11-01-2020
В проституток превращали подростков 16 обвиняемых в Иркутской области
1,9 млрд рублей потребовала от производителей Superjet авиакомпания "ИрАэро" 2
14:00 11-01-2020
1,9 млрд рублей потребовала от производителей Superjet авиакомпания
Рождественский кардиган Путина бренда Loro Piana в 3 тыс. евро оценили СМИ 2
13:45 11-01-2020
Рождественский кардиган Путина бренда Loro Piana в 3 тыс. евро оценили СМИ
Алтайский мальчик получил 1,5 миллиона рублей за заботу о незнакомке
13:43 11-01-2020
Алтайский мальчик получил 1,5 миллиона рублей за заботу о незнакомке
Я всегда с собой беру видеокамеру: ВГТРК закрыл программу "Сам себе режиссер","Смехопанорама" и "Утренняя почта"
13:30 11-01-2020
Я всегда с собой беру видеокамеру: ВГТРК закрыл программу