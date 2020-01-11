Рождественский кардиган Путина бренда Loro Piana в 3 тыс. евро оценили СМИ

Это стоимость свитера из актуальной коллекции. Президентский кардиган 2017 года продают на 1 тыс. евро дешевле. В Валаамский монастырь глава РФ ездил в кроссовках стоимостью около 62 тыс. рублей.

Владимир Путин на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге

Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Свитер изготовлен итальянским брендом Loro Piana.

Бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро (204 тысячи рублей), передает Лента.ру.

Ранее в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости кардигана российского лидера. Одной из самых популярных версий стала компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь.

В кроссовках этого же бренда Владимир Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валаамский монастырь в июле. Их стоимость в фирменном московском бутике оценивалась в 61 550 рублей.