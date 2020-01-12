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Нищета: Ищет работу онкобольная мама двоих детей из Бердска

11:50 12.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Доход на трех человек в семье составляет 12 000 рублей. Выживать на такую сумму невозможно.

Нищета: Ищет работу онкобольная мама двоих детей из Бердска
Сбылось желание Натальи Жаворонок: она встретила Новый год с детьми, а не на больничной койке

По результатам анализов и проведенного обследования гематолог назначил лечение онкобольной маме двоих детей Наталье Жаворонок из Бердска.

— Гематолог назначил принимать разные препараты до апреля. Затем я опять буду сдавать анализы, проходить обследование, чтобы доктор мог разработать тактику дальнейшего лечения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 10 января Наталья Жаворонок.

Наталья была очень рада тому, что не оказалась на новогодних праздниках на больничной койке. Новый 2020 год она встретила со своими любимыми сыновьями — Андреем и Кириллом.

По словам Натальи, из-за нехватки денег, втроем они живут на 12 000 рублей в месяц, она планирует выйти на работу. Как только подлечит простуду, активно займется поиском вакансии с посильными для нее обязанностями. Жить как-то надо, акцентировала бердчанка. В январе старшему сыну Натальи исполнится 16 лет. Отплюсуется еще и детское пособие.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2019 года за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Но в начале лета их уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. И опять необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Благодаря неравнодушным людям Наташа съездила на обследование в Красноярск. Жила там четыре дня. Результаты обследования записали на диск и передали для лечащих врачей бердчанки.

Наталья принимала прописанные врачами лекарства. Докторам необходимо было выяснить, как обходится ее организм без химиотерапии. Она сдала все необходимые анализы для того, чтобы 27 декабря поехать на прием к гематологу для определения дальнейшей тактики лечения.

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От редакции

Вы часто помогаете людям?

Гы, 10 января 2020 13:44
Часто видел вакансии от ИД БукЪвица
Аноним, 10 января 2020 14:11
Нищета........зачет в заголовок?. Самое большое богатство — разум. Самое большое наследство — воспитанность. Самая большая нищета — невежество. Неужели, чтобы что-то понять, человеку надо пережить катастрофу, боль, нищету, близость смерти?!
Аноним, 10 января 2020 19:51
НВР:
Случается
АлексейС, 10 января 2020 20:40
Самое главное вера, шелуха отлетит!!!
Аноним, 10 января 2020 21:16
НВР:
89137041313 дайте ей мой номер, только пусть скадет кто она и пр. Я смогу существенно помочь с одеждой детям, я занимаюсь такой помощью уже 10 лет. Канцтовары, портфели и пр. Продукты... Моющие средства. Не деньги, но много))
Ната, 10 января 2020 22:22
Вы молодец.низкий вам поклон
Алесь, 10 января 2020 22:56
В новосибирске на заводы по произволству электроники часто требуется, там сейчас работы много, может квартиру обменять, в Бердск многие хотят переехать за чистым воздухом и хорошей экологией. Да и живут злесь больше, от хороших условий.
Аноним, 10 января 2020 22:58
Любой кто заболеет опасным для жизни заболеванием обречен на бедность потому что все анализы, диагностики , лечение и тд. стоит денег.
Бесплатные больницы таких анализов не делают, они там кроме биохимии и общих анализов ничего не делают.
На счет платных клиник в Бердске - это просто такие сборщики анализов, которые отправляют эти анализы в лабораторию в Академ городке и цена этих анализов в этих лабораториях намного ниже.
Насчет врачей в платных клиниках, вообще лодыри, не знаю как еще сказать.
Даже писать и в падлу,договора заполняют пациенты, сам для себя на листке пишешь как и что принимать.
Ну, я не знаю, если нет врачей, то в платных просто деньги на ветер, но когда касается серьезных заболеваний, то государственный больницах не сдают такие анализы, нет таких лекарств в аптеке и за все приходится платить.
И еще зарплатки у нас не платки, но на похороны родителей начальников все работники скидываются на эти похороны. А Голубеву как бы вообще наплевать на всех и на рабочих и на начальников и на похороны, но нору ему каждый день сделай хоть ....
Просто развожу руками в недоумении.
Получается, что проблемы людей это проблемы этих людей и ни государство ни этих полублатных не волнует.
Дак а накой они устались тогда вообще , на них ..... все работают, для них живут.
Саня, 11 января 2020 10:53
Так всегда было и будет, ваши проблемы это ваши проблемы, и ничьи больше, хоть в африке, хоть в Австралии. Раскажите где есть места, где все вокруг вдруг станут решать ваши проблемы со здоровьем, работой итд,кррме вас самих или ваших близких. Таких мест нет на земле. Но зато в нашей стране все знают отчего у них все проблемы. Безошибочно может ответить поросёнок,все ищет причинно следственную связь.
Аноним, 11 января 2020 11:33
Да почти вся Европа такая, Саня. Там деньги не только берут, но и отдают когда требуется. А у нас деньги просто забирают из зарплаты - в социальное страхование, в медицинское страхование, в пенсионный фонд... И оставить себе СВОИ деньги нельзя!

А вот когда вам эти деньги потребуются - то "ой... ну денег нет... ну нет и всё... Делись куда-то все... Вот вам 2000 рублей. Ковыляйте потихонечку и ни в чём себе не отказывайте. Нам ещё Сирию восстанавливать и Африке помогать..."
Аноним, 11 января 2020 15:25
Саня, когда мы работаем, то там должны получать деньги те которые заработали я не говорю про большие суммы. Когда мы идем к врачу, то должны получить адекватное лечение, а не просто платить, для того, чтоб посетить больницу.
Аноним, 11 января 2020 00:06
На смертельных заболеваниях зарабатывают огромные деньги, государство не поможет, только и осталось что скидываться и переживает эта женщина больше за детей чем за себя.
Пожертвование дело конечно хорошее, но надо сделать нечто большее и благое для всех и будущего.
Надо избавляться от такого государства пока все не вымерли.
Аноним, 11 января 2020 00:12
К сожалению эта статья полностью излагает суровую российскую действительность
Юнна, 11 января 2020 02:49
Нет слов

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