Нищета: Ищет работу онкобольная мама двоих детей из Бердска

Сбылось желание Натальи Жаворонок: она встретила Новый год с детьми, а не на больничной койке

По результатам анализов и проведенного обследования гематолог назначил лечение онкобольной маме двоих детей Наталье Жаворонок из Бердска.

— Гематолог назначил принимать разные препараты до апреля. Затем я опять буду сдавать анализы, проходить обследование, чтобы доктор мог разработать тактику дальнейшего лечения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 10 января Наталья Жаворонок.

Наталья была очень рада тому, что не оказалась на новогодних праздниках на больничной койке. Новый 2020 год она встретила со своими любимыми сыновьями — Андреем и Кириллом.

По словам Натальи, из-за нехватки денег, втроем они живут на 12 000 рублей в месяц, она планирует выйти на работу. Как только подлечит простуду, активно займется поиском вакансии с посильными для нее обязанностями. Жить как-то надо, акцентировала бердчанка. В январе старшему сыну Натальи исполнится 16 лет. Отплюсуется еще и детское пособие.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2019 года за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Но в начале лета их уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. И опять необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Благодаря неравнодушным людям Наташа съездила на обследование в Красноярск. Жила там четыре дня. Результаты обследования записали на диск и передали для лечащих врачей бердчанки.

Наталья принимала прописанные врачами лекарства. Докторам необходимо было выяснить, как обходится ее организм без химиотерапии. Она сдала все необходимые анализы для того, чтобы 27 декабря поехать на прием к гематологу для определения дальнейшей тактики лечения.