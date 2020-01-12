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Продают с молотка крупнейшую за Уралом гостипографию «Советская Сибирь» в Новосибирске

12:45 12.01.2020 Фото: Википедии
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Ее выручка составляла более 1 млрд рублей в год. Кроме того, на продажу выставили федеральный НИИ систем в Академгородке. Пока желающих купить институт за 56 млн рублей не нашлось.

Продают с молотка крупнейшую за Уралом гостипографию Советская Сибирь в Новосибирске
Типография «Советская Сибирь» включена в прогнозный план приватизации

Полиграфическое предприятие АО «Советская Сибирь» (ул. Немировича-Данченко, 104) и Научно-исследовательский институт автоматизированных систем планирования и управления (НИИ систем, ул. Русская, 39) включены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

В течение трех лет планируется приватизировать 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также более тысячи других объектов государственной собственности.

Акционерное общество «Советская Сибирь» является крупнейшей типографией Сибири и Дальнего Востока. Выручка типографии за 2018 год составила 1,059 млрд рублей при среднесписочной численности работающих 326 человек.

НИИ систем выставлялось на продажу в 2019 году, но безуспешно. Росимущество определило стартовую цену 100 процентов акций, находящихся в федеральной собственности, в 55,6 млн рублей. Но аукцион не состоялся.

Как следует из базы данных Seldon basis, в 2018 году выручка НИИ систем составила 14,3 млн рублей, а чистая прибыль – 824 тыс. рублей, сообщает Ъ.

В типографии «Советская Сибирь» и в НИИ систем планируется продать 100 процентов акций.

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От редакции

Что государство должно оставить себе?

Аноним, 12 января 2020 13:09
Верным путём идём. Останется больницы и школы с садиками приватизировать.

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