Живым нашли пропавшего без вести глухонемого инвалида из Бердска

Пропавший без вести найден живым и здоровым

-Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках, всем, кто присылал свидетельства, делал репосты! — опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей страничке во ВКонтакте информацию о судьбе пропавшего накануне в Бердске Кирилла Лобанова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глухонемого 26-летнего бердчанина потеряли родные в субботу. Утром 11 января он ушел из дома и пропал. О его местонахождении ничего не было известно. Родные Кирилла беспокоились, поскольку он нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.

По информации волонтеров, найти пропавшего помогли свидетельства очевидцев. Далее с Кириллом работали полицейские. Известно, что с ним все хорошо — он здоров и находится в безопасности.