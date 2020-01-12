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Живым нашли пропавшего без вести глухонемого инвалида из Бердска

13:00 12.01.2020 Фото: Лизы Алерт
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» закончили поиски 26-летнего Кирилла Лобанова. И благодарят очевидцев, сообщивших о его местонахождении.

Живым нашли пропавшего без вести глухонемого инвалида из Бердска
Пропавший без вести найден живым и здоровым

-Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках, всем, кто присылал свидетельства, делал репосты! — опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей страничке во ВКонтакте информацию о судьбе пропавшего накануне в Бердске Кирилла Лобанова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глухонемого 26-летнего бердчанина потеряли родные в субботу. Утром 11 января он ушел из дома и пропал. О его местонахождении ничего не было известно. Родные Кирилла беспокоились, поскольку он нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован.

По информации волонтеров, найти пропавшего помогли свидетельства очевидцев. Далее с Кириллом работали полицейские. Известно, что с ним все хорошо — он здоров и находится в безопасности.

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