Гололедицу и снежные заносы на трассе Р-256 в Бердске прогнозирует МЧС на 13 января

Дорожная обстановка на бердском и искитимском участках Чуйского тракта будет способствовать возникновению ДТП с тяжкими последствиями. На лед Бердского залива и Обского моря на автомобилях выезжать тоже опасно.

В МЧС предупредили о сложной дорожной обстановке на федеральной трассе в Бердске

Управление МЧС по Новосибирской области сделало прогноз чрезвычайных ситуация на понедельник, 13 января. По данным ведомства, в этот день в регионе не должно произойти опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. В предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью -15, -20°C, при прояснениях до -27°C, днём -10, -15°C.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе в ночь на Старый новый год начнется повышение температуры. И уже 14 января синоптики предполагают минус 8 градусов. А в среду, 15 января, столбик термометра взлетит до минус 4-х.

Температура на уровне 6-8 градусов мороза продержится в Бердске до Крещения, которое в 2020 году пришлось на воскресенье. Но и в этот день, 19 января, не будет холоднее 11 градусов. В 20-х числах января, начнется несущественное понижение температуры.

Возникновение аварий способных привести к ЧС выше локального характера 13 января маловероятно. Риск возникновения аварийных ситуаций в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения сохраняется, в том числе аварии на котельных, случаи выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов обеспечения населения теплом и водой, связанные с прохождением отопительного периода. Сохраняется риск травматизма людей, связанный с гололедицей на дорогах городов и населенных пунктов области.

Опасны скользкие дороги

Гололедица на дорогах будет способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП на дорогах крупных населенных пунктов. Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс:

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— (Р-256 «Чуйский тракт») – с 32,398 км по 32,569 км, (Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 43,082 км по 43,812 км (Искитимский район, протяженность 0,765 км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 48,541км по 48,954км (Искитимский район, протяженность 0,413км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 52,710 км по 54,782 км (Искитимский район, протяженность 2,012 км, крутой спуск (подъём));

Наиболее вероятны снежные заносы на трассе федерального значения:

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 33,5км по 35,1 км (Бердск, протяженность 1,6 км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 48,35км по 49,65 км (Искитимский район, протяженность 1,3 км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 50,35км по 52,35 км (Искитимский район, протяженность 2 км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 62,8км по 63,8 км (Искитимский район, протяженность 1 км);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 71,7км по 73,5 км (Искитимский район, протяженность 1,8 км),

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 74,3км по 76,5 км (Искитимский район, протяженность 2,2 км).

Преобладающими видами ДТП могут стать столкновение транспортных средств, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на пешеходов.

Риск возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах области связан с выездом техники на лед водных объектов, особенно автотракторной техники массой более 5 тонн. Наиболее вероятно возникновение происшествий на Новосибирском водохранилище, Бердском заливе, на реках Обь, Бердь, озерах Чаны, Малые Чаны, Урюм, Сартлан, Яркуль (в границах Новосибирска, Бердска, Барабинского, Болотнинского, Здвинского, Искитимского, Колыванского, Купинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чановского и Чистоозерного районов области).