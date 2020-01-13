Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев-арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме

Много вопросов прозвучало на встрече местных и областных властей с пострадавшими от пожара предпринимателями. Они планируют писать письмо к главе региона с просьбой о помощи. А другие направятся в Следственный комитет с требованием компенсации.

Просили помощь погорельцы-арендаторы у местных властей в Искитиме

150 погорельцев-арендаторов пришли на встречу с властями в надежде на помощь после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме. Сегодня, 13 января, встреча прошла в музыкальной школе города, передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места события. Мэр Искитима Сергей Завражин, один из собственников сгоревшего 8 января здания Олег Фирсов, уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, руководитель других ведомств, представители МЧС и банков приехали на встречу. Напомним крупный пожар разгорелся на территории рынка в центре Искитима. Под завалами найдено тело арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

— Мы потеряли всё. Как нам дальше жить, как работать? — спрашивали арендаторы.

— Компенсируют нам убытки или нет? Будет какая-то конкретная помощь? — задали вопрос погорельцы.

— Из бюджета помощи не будет. У нас нет таких полномочий и возможности, — заявил Сергей Завражин.

Погорельцы захлопали в ладоши и засмеялись, иронично сказав: «Спасибо».

— Мы никому не нужны… — проговорил кто-то из пострадавших предпринимателей.

— Самолет упал — помогаем, другим странам — помогаем, почему нам никто не поможет? — поинтересовался Сергей.

— Мы исправно платили налоги все это время, почему с этого нельзя нам выделить помощь? — хором возмущались арендаторы.

— Прямо сейчас мы не можем вам помочь. Нужно написать письмо на имя губернатора, тогда возможно мы сможем что-то сделать, — высказался Николай Мамулат.

Помочь в написании коллективного письма уже завтра пообещала председатель Ассоциации предпринимателей Искитима Лариса Бауэр.

— Очень быстро построиться новое задние. Все будут восстановлены на свои места. Январская аренда вам будет возвращена, — уточнил Фирсов.

В конце встречи глава Искитима посоветовал пострадавшим обратиться в Следственный комитет и предъявить требование о компенсации тем, кто виновен в пожаре.

Начальник межрайонной искитимской налоговой инспекции №3 Елена Перемитина посоветовала предпринимателям, потерявшим в огне все, сняться с учёта — так будет лучше. Представители кредитных организаций рассказали о возможност получить заем по сниженным ставкам.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова