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Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев-арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме

18:59 13.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Много вопросов прозвучало на встрече местных и областных властей с пострадавшими от пожара предпринимателями. Они планируют писать письмо к главе региона с просьбой о помощи. А другие направятся в Следственный комитет с требованием компенсации.

Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме
Просили помощь погорельцы-арендаторы у местных властей в Искитиме

150 погорельцев-арендаторов пришли на встречу с властями в надежде на помощь после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме. Сегодня, 13 января, встреча прошла в музыкальной школе города, передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места события. Мэр Искитима Сергей Завражин, один из собственников сгоревшего 8 января здания Олег Фирсов, уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, руководитель других ведомств, представители МЧС и банков приехали на встречу. Напомним крупный пожар разгорелся на территории рынка в центре Искитима. Под завалами найдено тело арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

— Мы потеряли всё. Как нам дальше жить, как работать? — спрашивали арендаторы.

— Компенсируют нам убытки или нет? Будет какая-то конкретная помощь? — задали вопрос погорельцы.

— Из бюджета помощи не будет. У нас нет таких полномочий и возможности, — заявил Сергей Завражин.

Погорельцы захлопали в ладоши и засмеялись, иронично сказав: «Спасибо».

— Мы никому не нужны… — проговорил кто-то из пострадавших предпринимателей.

— Самолет упал — помогаем, другим странам — помогаем, почему нам никто не поможет? — поинтересовался Сергей.

— Мы исправно платили налоги все это время, почему с этого нельзя нам выделить помощь? — хором возмущались арендаторы.

— Прямо сейчас мы не можем вам помочь. Нужно написать письмо на имя губернатора, тогда возможно мы сможем что-то сделать, — высказался Николай Мамулат.

Помочь в написании коллективного письма уже завтра пообещала председатель Ассоциации предпринимателей Искитима Лариса Бауэр.

— Очень быстро построиться новое задние. Все будут восстановлены на свои места. Январская аренда вам будет возвращена, — уточнил Фирсов.

В конце встречи глава Искитима посоветовал пострадавшим обратиться в Следственный комитет и предъявить требование о компенсации тем, кто виновен в пожаре.

Начальник межрайонной искитимской налоговой инспекции №3 Елена Перемитина посоветовала предпринимателям, потерявшим в огне все, сняться с учёта — так будет лучше. Представители кредитных организаций рассказали о возможност получить заем по сниженным ставкам.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова

Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме
Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме
Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме
Мы никому не нужны: к губернатору и виновникам пожара направили погорельцев арендаторов с рынка «Центральный» в Искитиме
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От редакции

Поможет губернатор?

венгерка, 13 января 2020 19:10
Странные вопросы... Когда у мамы дом сгорел, лет 5 назад, от муниципалитета помощь - 10 тыс. Остальное -с миру по нитке. Не застрахованы - наши проблемы.
АнтиЯ, 13 января 2020 19:53
Предпринимательство по сути уже риск, если за счет кроилова (отсутствие страховки на товар) потерпевшие не позаботились о своем спокойствии, то какого "рожна" государство должно это им компенсировать? Ведь эта компенсация будет из наших карманов, но с нами они же не делились прибылью, они с нас ее получали.
Что до ситуации в общем то : 1. у собственника были проблемы с пожнадзором и были предписания, что бы избежать дальнейших проверок собственник получил экспертизу с частной шаражки ( увы после типа независимой экспертизы, гос проверка невозможна)
2. Видимо доход у собственника был оочень не плохой, но вопрос опять стоит о страховании бизнеса. Почему?
3. По логике и по совести ответственность за компенсацию должен нести собственник здания, учитывая что косвенно он и является виновником...
Ольга, 13 января 2020 19:58
А что же эти арендаторы не задавали вопросы своему арендодателю. По безопасности, защите. Сами о своем товаре не позаботились, а теперь о государстве вспомнили. А как налоги платить и бизнес по закону вести, так государство всяко разно матом обложат.
Михаил, 13 января 2020 20:16
Писал уже, что им никто ничего не выплатит, а государство тем более, пусть даже не надеяться на это. Не тратьте лучше свое время и нервы, нет денег на открытие нового бизнеса - идите искать работу. И лучше ее начать искать прям сегодня, у вас был свой бизнес и может просто вы не в курсе - работы практически нет, так что советую начинать искать.

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