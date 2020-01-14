14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Что сделает с деньгами «молчунов» Пенсионный фонд России?

13:25 14.01.2020 Фото: Pixabay
5 13

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — будут разными для «молчунов» и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Что сделает с деньгами молчунов Пенсионный фонд России?
В ЦБ пояснили механизм перехода «молчунов» в новую пенсионную схему
Сюжет: Пенсионная реформа
Что сделает с деньгами молчунов Пенсионный фонд России?

Что сделает с деньгами «молчунов» Пенсионный фонд России?Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал ЦентробанкЕщё 82 новостей

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — будут разными для «молчунов» и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Но в любом случае потери инвестиционного дохода, как в действующей системе при досрочных переходах, будут исключены.
«Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ — он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода, — рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью «Российской газете». — Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана».
Для «молчунов» — тех, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России, предусмотрена та же схема: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

Для перевода накоплений в ГПП не обязательно одновременно начинать делать отчисления, можно просто перевести то, что накоплено. «Никаких ограничений, никаких требований», — подчеркнул Швецов.

После перевод средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию на сто рублей, или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще сто рублей, пояснил Швецов. «Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета, — сказал Швецов. — Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека».

Предполагается, что новая схема пенсионных накоплений — полностью основанная на добровольности взносов — заработает с 2021 года, законопроект о ней правительство готовится внести в Госдуму.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
12
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где лежат ваши пенсионные накопления?

Аноним, 12 января 2020 20:55
В пятой точке у гастарбайтера
crash, 13 января 2020 09:48
очередное кидание от государства.
Аноним, 13 января 2020 11:42
НВР:
Я вот например надеюсь, что они до сих пор на государственном пенсионном счету, но я их три года не проверял, потому, не исключено, что их давно перевели в негосударственный фонд и увезли в Лондон к Минцу, ему по ходу мои деньги нужнее чем мне.
тетка, 13 января 2020 16:44
"Молчуны" потому и молчат,что не хотят переводить накопления куда либо,а за них это сделает государство или я что то не поняла.
Дэнсэма, 14 января 2020 10:04
НВР:
Нпф?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
15:30 14-01-2020
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
БердскПообещал убрать горы снега кольцевой разъезд в Белокаменном без расследований вице-мэр Бердска
15:30 14-01-2020
Пообещал убрать горы снега кольцевой разъезд в Белокаменном без расследований вице-мэр Бердска
БердскИщут воров аккумуляторов и велосипедов полицейские Бердска
15:15 14-01-2020
Ищут воров аккумуляторов и велосипедов полицейские Бердска
Алжирца разлучили с любимой приставы в Новосибирской области
15:00 14-01-2020
Алжирца разлучили с любимой приставы в Новосибирской области
Бердск«Властям «ровно» на малый бизнес»: не знают как выжить погорельцы-арендаторы с рынка «Центральный» Искитима
14:57 14-01-2020
«Властям «ровно» на малый бизнес»: не знают как выжить погорельцы-арендаторы с рынка «Центральный» Искитима
Татьянин День: как праздновать и когда отмечать День Студента в 2020 году
14:47 14-01-2020
Татьянин День: как праздновать и когда отмечать День Студента в 2020 году
Развратные действия против двух девочек за сутки совершил педофил в Саратове
14:45 14-01-2020
Развратные действия против двух девочек за сутки совершил педофил в Саратове
Бердск97-летний фронтовик Михаил Данилов упал, вставал и снова падал. Жители Бердска проходили мимо
14:45 14-01-2020
97-летний фронтовик Михаил Данилов упал, вставал и снова падал. Жители Бердска проходили мимо
Женщина родила мальчика с пересаженной от умершего донора маткой в США
14:44 14-01-2020
Женщина родила мальчика с пересаженной от умершего донора маткой в США
Бердск«Прелести» неубранных дворов: Из-за снежных завалов не может вывезти мусор спецтехника в Бердске 1
14:30 14-01-2020
«Прелести» неубранных дворов: Из-за снежных завалов не может вывезти мусор спецтехника в Бердске