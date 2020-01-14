Что сделает с деньгами «молчунов» Пенсионный фонд России?

В ЦБ пояснили механизм перехода «молчунов» в новую пенсионную схему

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — будут разными для «молчунов» и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Но в любом случае потери инвестиционного дохода, как в действующей системе при досрочных переходах, будут исключены.

«Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ — он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода, — рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью «Российской газете». — Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана».

Для «молчунов» — тех, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России, предусмотрена та же схема: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

Для перевода накоплений в ГПП не обязательно одновременно начинать делать отчисления, можно просто перевести то, что накоплено. «Никаких ограничений, никаких требований», — подчеркнул Швецов.

После перевод средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию на сто рублей, или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще сто рублей, пояснил Швецов. «Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета, — сказал Швецов. — Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека».

Предполагается, что новая схема пенсионных накоплений — полностью основанная на добровольности взносов — заработает с 2021 года, законопроект о ней правительство готовится внести в Госдуму.

Источник: РГ