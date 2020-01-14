Замерзают дети и взрослые в квартирах с ледяными полами в микрорайоне Белокаменном Бердска

Холодно так, что мамы не могут искупать детей. Как сообщили в УК, жалоб на холод в квартирах им не поступало.

Жителям приходится тепло одеваться, чтобы не замерзнуть в своих квартирах

С наступлением морозов стали замерзать в своих квартирах жители микрорайона Белокаменного в Бердске.

— Мы, жители Белокаменного, хотим пожаловаться на отопление, очень плохо топят, ужасно, я бы сказала. Экономят все за наши же деньги. В праздники топили хорошо, а сейчас что случилось — убавили, когда морозы, вы хоть о людях думайте! Мне 50 лет, такое отопление первый раз в квартире. В квартире не раздеться, ничего, а у многих дети, если бы вы работали по графику, как говорите, то половина района бы не мерзла. Если тепла не будет в квартире, как надо — пишем коллективную жалобу в ГЖИ. И еще хочу добавить: с голыми ногами нельзя ходить, пол ледяной, хотя ковры везде, — написала в «Сообщи свои новости» Зоя Павловна.

— В квартире на Белокаменном очень холодно. Как мороз — они убавили, в праздники хорошо топили, жаловаться им бесполезно, за дураков нас держат, но если люди мерзнут, значит нужно давление прибавить. У меня у самой трое маленький детей, их не раздеть, ничего, а вы экономите на этом очень. Обогревателей у нас нет и возможности купить тоже нет, нахожусь в декрете, до этого года всегда топили хорошо, а сейчас даже покупать нельзя детей, — прислала письмо в рубрику «Сообщи свои новости» Ирина.

Бердчанка Анна проживает в Белокаменном. На сайте «Курьер. Среда. Бердск» она прочла сообщения соседей по микрорайону и полностью солидарна с ними — в ее квартире тоже холодно. И также некомфортно ее маленькому ребенку. Анна задается вопросом: когда наконец в их доме потеплеет?

— Ребенок притрагивается к батареям и даже не обжигается. Я жалуюсь на холод в квартире еще с ноября. Приходили из управляющей компании. Я им предложила раздеться и посидеть, чтобы понять, что в квартире действительно холодно. Правда, на новогодние праздники топили хорошо. Было тепло. Почему бы не поддерживать такое же тепло и сейчас? Ведь мы платим за отопление и немалые деньги, — недоумевает Анна.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК «Кристалл» Виктор Злобин, жалоб на холод в квартирах в микрорайоне Белокаменном им не поступало. По крайне мере, за последние два дня.

-Для начала нужно обратиться в диспетчерскую. Или написать заявление на мое имя, — отметил Виктор Злобин.