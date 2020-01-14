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Замерзают дети и взрослые в квартирах с ледяными полами в микрорайоне Белокаменном Бердска

13:18 14.01.2020, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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Холодно так, что мамы не могут искупать детей. Как сообщили в УК, жалоб на холод в квартирах им не поступало.

Замерзают дети и взрослые в квартирах с ледяными полами в микрорайоне Белокаменном Бердска
Жителям приходится тепло одеваться, чтобы не замерзнуть в своих квартирах

С наступлением морозов стали замерзать в своих квартирах жители микрорайона Белокаменного в Бердске.

— Мы, жители Белокаменного, хотим пожаловаться на отопление, очень плохо топят, ужасно, я бы сказала. Экономят все за наши же деньги. В праздники топили хорошо, а сейчас что случилось — убавили, когда морозы, вы хоть о людях думайте! Мне 50 лет, такое отопление первый раз в квартире. В квартире не раздеться, ничего, а у многих дети, если бы вы работали по графику, как говорите, то половина района бы не мерзла. Если тепла не будет в квартире, как надо — пишем коллективную жалобу в ГЖИ. И еще хочу добавить: с голыми ногами нельзя ходить, пол ледяной, хотя ковры везде, — написала в «Сообщи свои новости» Зоя Павловна.

— В квартире на Белокаменном очень холодно. Как мороз — они убавили, в праздники хорошо топили, жаловаться им бесполезно, за дураков нас держат, но если люди мерзнут, значит нужно давление прибавить. У меня у самой трое маленький детей, их не раздеть, ничего, а вы экономите на этом очень. Обогревателей у нас нет и возможности купить тоже нет, нахожусь в декрете, до этого года всегда топили хорошо, а сейчас даже покупать нельзя детей, — прислала письмо в рубрику «Сообщи свои новости» Ирина.

Бердчанка Анна проживает в Белокаменном. На сайте «Курьер. Среда. Бердск» она прочла сообщения соседей по микрорайону и полностью солидарна с ними — в ее квартире тоже холодно. И также некомфортно ее маленькому ребенку. Анна задается вопросом: когда наконец в их доме потеплеет?

— Ребенок притрагивается к батареям и даже не обжигается. Я жалуюсь на холод в квартире еще с ноября. Приходили из управляющей компании. Я им предложила раздеться и посидеть, чтобы понять, что в квартире действительно холодно. Правда, на новогодние праздники топили хорошо. Было тепло. Почему бы не поддерживать такое же тепло и сейчас? Ведь мы платим за отопление и немалые деньги, — недоумевает Анна.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК «Кристалл» Виктор Злобин, жалоб на холод в квартирах в микрорайоне Белокаменном им не поступало. По крайне мере, за последние два дня.

-Для начала нужно обратиться в диспетчерскую. Или написать заявление на мое имя, — отметил Виктор Злобин.

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От редакции

У вас тепло в квартире?

Аноним, 13 января 2020 17:00
В этом году топят хуже, но не критично ( это я про свою жилплощадь)
Вот интересно в этом году вернут по 8000₽ за аномально тёплую зиму?
Аноним, 13 января 2020 17:26
Январь-февраль 2019 был с морозами под 50. Какого возврата вы ждете? Как бы еще не добавили.
Аноним, 13 января 2020 17:52
За январь - февраль уже оплачено и с большой надбавкой (да и под 50 было в районах хатонги).
Можно погуглить среднею температуру ( впрочем это ещё прокурор обязан был сделать 6 месяцев назад)
Ольга, 13 января 2020 19:36
Оплачено, не оплачено, а начисления в 2020 будут делать по Гкал потраченным за 2019 год.
Я не знаю, что было в районах Хатонги, а в Бердске в феврале было -46, как сейчас помню.
Аноним, 13 января 2020 20:36
Вот об этом и речь в том году успели пересчитать за неделю морозов на 8000₽, а в этом возврат будет сразу или письмо в прокуратуру готовить? Точнее сразу два - одно в местную с выкладками температурного состояния за прошлый и этот год, а второе в генеральную - на бездействие первой.
Кстати и уточним, как там со штрафами к ЖКХ по завышению тарифов
Ольга, 13 января 2020 20:58
У нас давно уже схема оплаты за отопление 1/12. Никакого перерасчета нам не делают, а делают корректировку оплаты за отопление по итогам прошлого года. Например, один год платим 1500, другой 1400, третий 1700 руб в месяц.
Аноним, 13 января 2020 21:14
То есть вы утверждаете, что доплата за отопление в 2019 году это мошенничество в чистом виде? ( впрочем я согласен, но очень интересно как будет прокурор в этом году выкручиваться )
Аноним, 14 января 2020 09:49
Аноним в том году вам сделали перерасчет на 8000 руб за 2018 год. Не заблуждайтесь сами и не вводите в сомнение других.
Аноним, 13 января 2020 17:53
Белокаменный??? А при чём здесь КБУ?
Аноним, 13 января 2020 18:59
Не раз писала заявление на имя Злобина ноль действий и ответов нет
Аноним, 13 января 2020 19:22
Если есть подтверждения вашим заявлениям ( номер входящего, подпись на копии), так рассылайте письма счастья в фас, администрацию, главное в прокуратуру и пусть обязательно дадаизм разъяснения обязаны вы платить за услуги ненадлежащего качества или нет ( пусть у них голова болит)
Аноним, 13 января 2020 19:55
Оброщялись очень много рас к кому только можно было и в том чесле в упровляющию компанию... В упровляющей компании нам говорили что дело все в ботореях хотя они исправны, иногда просто игнорировали звонки и прозьбы, перед проверками из других инстанции в квартире чудесным оброзом стоновилось очень тепло как только комиссии уходили с ними уходило и тепло из квартиры тоже... Был случий когда нам сказали вообще им не звонить... За отопление мы плотим круглый год и сумма приличная и почему нам не могут сделоть хорошее отопление и тепло в дома? Почему мы платя деньги исправно должи ходить укутанные в в своих квартирах?
Никита, 14 января 2020 00:33
Потому, что богатеям нужно в ресторан сходить и пару 4-х литровых джипов заправлять, и все остальное содержать.
Аноним, 14 января 2020 06:51
Никита, в этом причина, вы считаете? Ну, тогда- а почему бы, собственно, и не сходить? :)
777888, 13 января 2020 21:27
Живу в 9 этажке на Ключевой.на кухне батарея полностью перекрыта.В зале тоже постоянно перекрываем.Стояков хватает чтоб обогреть квартиру.Уходим гулять то окна на проветривание открываем.
Аноним, 13 января 2020 23:07
На Ключевой своя котельная, если у вас тепло это её значит что у всех тепло и об это можно промолчать, пусть пишут те у кого холодно
Аноним, 13 января 2020 23:10
И батареи у вас не как в 3х этажах стоят поэтому тепло у вас мы за вас рады, но половина мерзнет
Марина, 14 января 2020 09:27
На микрорайоне наш подъезд мёрзнет, половина батареи теплая, другая холодная, пол ледяной. Холодно не только на белокаменном
Аноним, 14 января 2020 09:52
Марина, это явно проблема вашего дома, а то и только вашего стояка. Котельная тут ни при чем.
Аноним, 14 января 2020 10:00
Писать нужно в генеральную прокуратуру а не в местную. От местной толку нет. Все покроют словоблудием в ответах и толку не будет, это уже давно всем ясно.
Аноним, 14 января 2020 10:15
Это понятно дело, что напишет не в нашу
crash, 14 января 2020 11:21
А кто владелец УК "Кристалл" ? Неужели "почетный" ?
барабашка, 14 января 2020 12:24
в центре такая же проблема, ничем не лучше! топят вообще отвратительно в этом году! дома не то что прохладно, дома хоолодно особенно на первых этажах, и я бы не сказала что из за пола, просто не чувствуется тепло, батареи еле теплые!в праздники про нас тоже видимо забыли, потому что в силу похолоданий, ходили в кофтах штанах и теплых носках, и то было холодно, и трубы еле теплые
АЛЕКСЕЙ, 14 января 2020 12:29
Живу на кристальной, 1й этаж, угловая квартира, дома жара, на ночь батареи завешиваю, дышать нечем. В некоторых домах открыты окна в подвалах, поэтому пол холодный. Живу более 5и лет в белокаменном, в разных домах, всегда тепло было и сейчас.
АЛЕКСЕЙ, 14 января 2020 12:37
Уважаемая редакция, вы прежде чем такие новости публиковать, хотя-бы приедете на адрес и все сами проверьте. Наличие копии заявлений, температуру пола, какая дверь установлена в квартире, на сколько плотно закрывается балконная дверь, закрыты ли подвальные окна.
Гость Очередной, 14 января 2020 14:39
а уважаемая редакция не замучается проверять?
Может, им еще и приборы соответствующие приобрести и заодно пробежаться окна в подвалах закрыть?

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