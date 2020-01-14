Проверку организовала прокуратура после самоубийства девочек в Новосибирске

Напомним, две девушки выпали из окна многоэтажки в Новосибирске накануне вечером.

Из окна выпали девушки, они погибли на месте.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку после смерти двоих девочек, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проверки прокуратура оценит полноту принятых мер органами системы профилактики по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.

По факту смерти подростков органы следствия проводят уголовно-процессуальную проверку, результаты которой взяты на контроль.

О результатах прокурорской проверки и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Напомним, инцидент произошел накануне в Октябрьском районе Новосибирска, две девочки выпали с балкона дома на улице Добролюбова и погибли на месте. Позже журналисты выяснили, что одна из погибших училась в восьмом классе, а другая — в девятом. Девушки перед смертью предупредили по WhatsApp, что хотят покончить с собой.В кармане одной из девушек нашли два письма.