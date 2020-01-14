Обогнать Москву: Законным рост тарифов на тепло требует признать ФАС в Новосибирской области

Увеличение тарифа составило более 7%. Однако в июне 2019 года правительство РФ запретило необоснованное увеличение цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня инфляции (на 2019 год — 4,7–5,2%). Если арбитраж поддержит антимонопольщиков, Новосибирск перещеголяет обе столицы.

В Бердске протестовали против повышения тарифов на ЖКУ

Федеральная антимонопольная служба и СГК подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы, который признал повышение тарифов на тепло и горячую воду в Новосибирске незаконным. О решении московского арбитража сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в конце ноября 2019 года. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Ранее согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области стоимость теплоснабжения для населения выросла на 50 рублей за гигакалорию. С 1 января 2019 года стоимость гигакалории выросла с 1268,58 рубля до 1290,08 рубля. С 1 июля этот показатель должен был составить 1331,35 рубля. Однако приказом от 28 июня департамент повысил этот показатель до 1384,74 рубля.

Таким образом рост тарифа составил более 7%. Однако в июне 2019 года правительство Российской Федерации подписало постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции (на 2019 год — 4,7–5,2%).

В июле чиновники департамента по тарифам Новосибирской области отметили, что не согласны с решением ФАС увеличить тариф до 1384,74 рубля и намерены обжаловать их действия в суде.

В январе этого года индекс роста тарифа был единым для всех регионов, а индекс июльского подорожания тепловой энергии устанавливается регионом в индивидуальном порядке. Максимальных значений в июле 2019 года индекс достиг в Москве (4,9%) и в Санкт-Петербурге (4,5%). Если утвержденное решением ФАС увеличение тарифа на тепло устоит в суде, Новосибирская область по темпам роста стоимости гигакалории за год обгонит столицу почти в полтора раза, подсчитал РБК.