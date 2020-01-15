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Ресторана не будет: полиция заставит вывезти строительный мусор от реки Раздельная бизнесмена из Бердска

16:45 15.01.2020, Алена Романцова Фото: читатель Александр
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Предприниматель выгрузил на берег грунт из-под старой бани. Горожане возмутились таким откровенным засорением водоемов. На место выехали специалисты природного надзора.

Ресторана не будет: полиция заставит вывезти строительный мусор от реки Раздельная бизнесмена из Бердска
Строительный мусор вывезли на берег реки Раздельной в Бердске

С полицией заставляют вывезти строительный мусор от реки Раздельная специалисты мэрии бизнесмена из Бердска. Об этом сегодня, 15 января, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова. Напомним, хлам высыпал самосвал в русло реки в начале декабря. Об этом в редакцию сообщил читатель Александр. Оказалось, что грунт и строительные отходы вывез бердский предприниматель.

— 1 декабря в устье реки Раздельная (Гуменка) работали экскаватор и самосвал. Экскаватор копает берег, грузит в самосвал, а самосвал весь этот хлам высыпает в русло реки, — написал читатель.

Сегодня, 15 января, в редакцию также обратился бердский активист-общественник Тимофей Каплин. Он обеспокоен тем, что участок отсыпки сильно похож на подготовленную площадку под строительство. Он и его знакомые подумали, что на берегу собираются сделать ресторан.

Также напомним, что специалисты управления природными ресурсами Бердска сразу же отреагировали на ситуацию. Они составили акт в административно-техническую инспекцию на бывшего пользователя участка.

Начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев заверил, что никакого строительства на этом месте не планируется.

Светлана Шерстобитова отметила, что горожанам не о чем беспокоиться, ресторана на этом месте не будет. На территории пионерского лагеря «Дельфин» была баня. Ее металлические опоры были вкопаны в прибрежную зону реки Раздельная. Лагерь муниципальный и предпринимателя Романенко, которому принадлежала баня, обязали убрать свое имущество.

На месте работала тяжелая техника. И когда эту баню вывезли, на этом месте остались металлические опоры. Их выкопали, после этого глину и строительные отходы из-под объекта техникой сдвинули в береговую полосу реки Раздельной.

— 18 декабря на место выехали специалисты Сибирского межрайонного управления Росприроднадзора и провели обследование. Они выявили нарушения, связанные с изменением берега реки Раздельной. А разрешения на эти работы не было. В отношении предпринимателя вынесено решение по административному кодексу, выписан штраф, — рассказала Светлана Васильевна 15 января.

Как рассказала Светлана Шерстобитова, Романенко говорит, что бетонные сваи лежали на этом месте давно и ему не принадлежат. А брус и будка с участка остался от бани. Ему вынесено предписание вывезти все это до 15 декабря, но он этого не сделал. Сейчас специалисты обратились за помощью в полицию. После схода снега этот участок еще раз проверят.

Автор видео Тимофей Каплин

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