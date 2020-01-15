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Бредут по дороге из-за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске

17:30 15.01.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Директор УК «Кристалл» заверил, что выгонит технику на тротуар на этой неделе. Бердчане не торопятся на дороге, вдруг, соскользнут под колеса мимо проезжающим авто. Но снег с кольцевого разъезда вывезли.

Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Пенсионерка идет к дому крайне аккуратно

Бредет пенсионерка медленным шагом вдоль дороги к своему дому в микрорайоне Белокаменном. Людмила Сергеевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 января, что иного выбора у нее нет — тротуар, который очищали от снег еще в декабре 2019 года, завален снегом. Взрослые и ребятишки идут к своей цели быстро, но аккуратно, ведь кроме всего прочего, дорога скользкая, хоть и посыпана песко-соляной смесью.

Всегда чистили тротуар. Он вот здесь должен быть, а теперь его не видно под грудой снега. Мы ведь платим за эту услугу управляющей компании. В ту зиму я за свою квартиру в 28 квадратных метров заплатила 400 рублей за чистку от снега. А теперь что, не нужно его убирать что ли? — сетует пенсионерка.

В момент беседы с «Курьер. Среда. Бердск» многие автомобилисты проезжают мимо на маленькой скорости, чтобы не случилось трагедии. Ведь пожилой или юный пешеход может соскользнуть и угодить под колеса автомобиля.

Днем ранее об этой беде «Курьер. Среда. Бердск» поведала жительница микрорайона Белокаменного Евгения Шатохина.

На кольце не чистят полностью снег. Нет тротуаров вдоль примыкающих к кольцу дорог. Люди, а главное дети, идут по скользкой проезжей части. Прошу довести через СМИ до администрации о плачевном состоянии проезжей части в микрорайоне Белокаменный, пока кто-нибудь не попал под колеса авто, — умоляла бердчанка 14 января.

Владимир Захаров сообщал, что разберется в ситуации. И тут же направил специалистов к кольцу.
— Мы не будем разбираться, чье это кольцо. В течение двух дней мы очистим его от снега, чтобы ребятишки и взрослые смогли безопасно переходить дорогу. Посмотрим, что там с тротуаром и по возможности решим проблему с ним, — заверил Владимир Николаевич.

К слову сказать, вице-мэр Бердска выполнил свое обещание — на кольце и вдоль дороги нет снега. Дорог вычищена. Но как быть пешеходам, ведь они до сих пор ходят не по тротуару, а по дороге.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор управляющей компании «Кристалл» Виктор Злобин, в течение недели тротуар будет расчищен от снега.

— Выгоним туда технику, как пройдут снега. Сгребать снег пока некуда. Но на неделе расчистим тротуар, — заверил Виктор Викторович сегодня, 15 января.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
Бредут по дороге из за заваленного снегом тротуара пенсионеры и дети в микрорайоне Белокаменном в Бердске
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Почему не чистят тротуар?

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