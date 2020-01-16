Какие лекарства следует хранить в холодильнике?

Если на упаковке лекарственного средства указано, что его нужно хранить в прохладном и темном месте, это значит, что температура должна быть до плюс 12–14 градусов. Такие лекарства обычно оставляют в холодильнике.

Некоторые лекарственные средства рекомендуется хранить в холодильнике

Некоторые лекарственные средства рекомендуется хранить в холодильнике. Об этом может предупредить врач, выписывающий препарат, или провизор перед покупкой в аптеке. Между тем рекомендуется открывать инструкцию к лекарству не перед его приемом, а сразу после его приобретения, чтобы выяснить, в каких условиях его необходимо хранить.

«Если на упаковке лекарственного средства указано, что его нужно хранить в прохладном и темном месте, это значит, что температура должна быть до плюс 12–14 градусов. Такие лекарства обычно оставляют в холодильнике. Если написано, что хранить нужно при комнатой температуре, то это до плюс 25 градусов. Если хранить нужно в холодном месте, то это 4–6 градусов тепла. Для хранения этих лекарств подходят нижние отделы холодильника, предназначенные для овощей. Таких препаратов очень мало», — рассказала провизор Ирина Булыгина.

Таким образом, поставить на полку в холодильник следует те препараты, в инструкции которых указано, что их следует хранить в прохладном или холодном месте.

Какие типы лекарств хранят в прохладном или в холодном месте?

В тепле не стоит оставлять многие лекарства с натуральными компонентами, чтобы предотвратить развитие бактерий. «Чаще всего в прохладной и холодной температуре рекомендуют хранить свечи на натуральной жировой основе, мази с жировыми компонентами. Также это могут быть препараты, изготовленные в аптеках: у них обычно небольшой срок хранения. Это могут быть глазные капли от глаукомы — некоторые из них хранят в холодильнике до момента начала употребления. Также в холодильнике рекомендуют хранить некоторые ферментные препараты, которые выпускаются не в таблетках или капсулах, а в виде порошка», — говорит провизор.

Источник: АиФ