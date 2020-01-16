Видео с места кровавого расстрела пристава и свидетельницы в суде Новокузнецка обнародовал СК

На кадры попали лужи крови. Мужчину, пришедшего в суд с ружьем, на входе остановил пристав, который получил смертельное огнестрельное ранение в живот. Ранена 43-летняя женщина, проходившая свидетелем по делу. Стрелка задержали бойцы Росгвардии.

Стрелка задержали, ружье изъяли. На месте кровавой драмы работают следовтели

Сегодня, 16 января, около 9:20 в Новокузнецке в здании по адресу: ул. Энтузиастов, 9 прозвучали выстрелы. Стрельба произошла на четвёртом этаже, в одном из помещений мирового суда Новокузнецкого района. В результате случившегося пострадали два человека – женщина и мужчина, который является судебным приставом. Раненых увезли на скорой, стрелявшего задержали.

Расследованием обстоятельств вооружённого нападения на двух человек в здании суда в Новокузнецке займутся сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщили в управлении СКР по Кузбассу. В настоящее время уголовное дело расследуется по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 2 лиц).

«По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьём, пришёл на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, в которого мужчина произвёл выстрел. 45-летний сотрудник получил ранение в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошёл в кабинет, где произвёл выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После этого подозреваемый был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. Потерпевшие были госпитализированы. Судебный пристав в больнице от полученного ранения скончался. На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции», – отмечают в областном управлении СК.

Следственный комитет России опубликовал видео с места вооружённого нападения на двух человек в Новокузнецке. В ролик попало в том числе помещение, где произошла стрельба, следы крови как минимум одного из раненых и оружие, из которого производились выстрелы.

Как отмечается в сообщении Следственного комитета РФ, председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учётом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение, а также направил в Новокузнецк для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств опытных следователей-криминалистов центрального аппарата Следкома.

Видео СКР