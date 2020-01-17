17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

У шизофреников обнаружили недостаток белка SV2A в синапсах

12:51 17.01.2020 Фото: Oliver Howes et al. / Nature Communications, 2020
0

У больных шизофренией наблюдается определенный полиморфизм гена SV2A, который кодирует один из гликопротеинов синаптических везикул — SV2A.

У шизофреников обнаружили недостаток белка SV2A в синапсах
До сих пор, однако, связь недостатка белка SV2A в головном мозге и шизофрении была установлена у людей только post mortem.

Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей. Для этого они ввели 18 пациентам с шизофренией и 18 здоровым людям радиоактивный трейсер, который связывается с SV2A, и проверили его концентрацию с помощью позитронно-эмиссионной томографии: оказалось, что при шизофрении концентрация этого белка в поясной коре и лобных долях головного мозга значительно ниже. Дополнительные эксперименты на крысах показали, что использование антипсихотических препаратов на уровень SV2A не влияет. Статья опубликована в Nature Communications.

Одна из предполагаемых причин шизофрении — патологии нейронного развития, которые приводят к нарушениям работы синапсов (мест контакта двух нейронов): из-за того, что передача сигналов в нервной системе нарушается, по-видимому, и происходят патологические нарушения восприятия, когнитивных функций и поведения. Это подтверждают генетические исследования: например, известно, что у больных шизофренией наблюдается определенный полиморфизм гена SV2A, который кодирует один из гликопротеинов синаптических везикул — SV2A.

До сих пор, однако, связь недостатка белка SV2A в головном мозге и шизофрении была установлена у людей только post mortem. Ученые под руководством Оливера Хоуза (Oliver Howes) из Имперского колледжа в Лондоне решили это исправить: они провели эксперимент с участием 18 пациентов с шизофренией и 18 здоровыми людьми. Они предположили, что уровень SV2A будет ниже в некоторых структурах головного мозга шизофреников.

Эксперимент провели с помощью позитронно-эмиссионной томографии, а в качестве вещества-индикатора использовали трейсер 11C-UCB-J, который специфично связывается именно с SV2A. Оказалось, что в головном мозге пациентов белка было значительно (p < 0,00001) меньше, чем у здоровых пациентов. Недостаток наблюдался в области поясной коры и лобных долей, но не в области гиппокампа.

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, принимали антипсихотические препараты: галоперидол и оланзапин. Для того, чтобы исключить влияние препаратов на недостаток белка, ученые провели дополнительный эксперимент на лабораторных крысах, которым в течение четырех недель вводили либо галоперидол, либо оланзапин. Концентрация SV2A в их головном мозге не изменилась — из этого ученые сделали вывод, что потеря белка — не результат приема антипсихотиков.

Авторам, таким образом, удалось показать, что пониженная концентрация белка SV2A в синапсах может служить маркером шизофрении, и при этом не вызывается приемом антипсихотических препаратов. Ученые считают, что обнаруженный белок может быть целью при лечении болезни, но для этого также надо изучить, как его концентрации меняются с возрастом.

Источник: nplus1.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашей семье есть шизофрения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДва раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
14:30 17-01-2020
Два раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
БердскПосле купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
14:28 17-01-2020
После купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
БердскЛоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
14:23 17-01-2020
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин 1
14:15 17-01-2020
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
14:00 17-01-2020
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 2
13:45 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла 3
13:31 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла
На ледокол "Лидер" выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев
13:30 17-01-2020
На ледокол
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян 2
13:29 17-01-2020
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 17-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима