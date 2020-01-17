У шизофреников обнаружили недостаток белка SV2A в синапсах

До сих пор, однако, связь недостатка белка SV2A в головном мозге и шизофрении была установлена у людей только post mortem.

Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей. Для этого они ввели 18 пациентам с шизофренией и 18 здоровым людям радиоактивный трейсер, который связывается с SV2A, и проверили его концентрацию с помощью позитронно-эмиссионной томографии: оказалось, что при шизофрении концентрация этого белка в поясной коре и лобных долях головного мозга значительно ниже. Дополнительные эксперименты на крысах показали, что использование антипсихотических препаратов на уровень SV2A не влияет. Статья опубликована в Nature Communications.

Одна из предполагаемых причин шизофрении — патологии нейронного развития, которые приводят к нарушениям работы синапсов (мест контакта двух нейронов): из-за того, что передача сигналов в нервной системе нарушается, по-видимому, и происходят патологические нарушения восприятия, когнитивных функций и поведения. Это подтверждают генетические исследования: например, известно, что у больных шизофренией наблюдается определенный полиморфизм гена SV2A, который кодирует один из гликопротеинов синаптических везикул — SV2A.

До сих пор, однако, связь недостатка белка SV2A в головном мозге и шизофрении была установлена у людей только post mortem. Ученые под руководством Оливера Хоуза (Oliver Howes) из Имперского колледжа в Лондоне решили это исправить: они провели эксперимент с участием 18 пациентов с шизофренией и 18 здоровыми людьми. Они предположили, что уровень SV2A будет ниже в некоторых структурах головного мозга шизофреников.

Эксперимент провели с помощью позитронно-эмиссионной томографии, а в качестве вещества-индикатора использовали трейсер 11C-UCB-J, который специфично связывается именно с SV2A. Оказалось, что в головном мозге пациентов белка было значительно (p < 0,00001) меньше, чем у здоровых пациентов. Недостаток наблюдался в области поясной коры и лобных долей, но не в области гиппокампа.

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, принимали антипсихотические препараты: галоперидол и оланзапин. Для того, чтобы исключить влияние препаратов на недостаток белка, ученые провели дополнительный эксперимент на лабораторных крысах, которым в течение четырех недель вводили либо галоперидол, либо оланзапин. Концентрация SV2A в их головном мозге не изменилась — из этого ученые сделали вывод, что потеря белка — не результат приема антипсихотиков.

Авторам, таким образом, удалось показать, что пониженная концентрация белка SV2A в синапсах может служить маркером шизофрении, и при этом не вызывается приемом антипсихотических препаратов. Ученые считают, что обнаруженный белок может быть целью при лечении болезни, но для этого также надо изучить, как его концентрации меняются с возрастом.

Источник: nplus1.ru