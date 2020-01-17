Только за деньги онкобольные бердчане могут пройти ПЭТ в частном «Центре ядерной медицины института Березина» в Новосибирске

На бесплатное обследование по ОМС жителей области пока отправляют в Красноярск в «Федеральный Сибирский научно-клинический центр». В регионе ждут появления квот в новый местный центр.

Первый ПЭТ-центр в Новосибирске пока оказывает только платные услуги

Новый ПЭТ-центр для онкобольных за 1,2 млрд руб. в Новосибирске пока оказывает только платные услуги. Как узнал «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время должны появиться квоты на бесплатное обследование. Напомним, первый центр позитронно-эмиссионной томографии в столице Сибири, «Центр ядерной медицины института Березина», открылся в середине декабря. ПЭТ-диагностика — это современный и очень эффективный способ обследования, который позволяет оценить насколько сильно распростился опухолевый процесс, оценить его динамику развития.

Новость об открытии центра быстро распространилась по области и бердчане задают много вопросов в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», можно ли там пройти обследование по ОМС. На данный момент специалисты на телефонах центра отмечают, что бесплатного обследования у них нет, что они частная компания. Тогда как в ближайшем к нам ПЭТ-центре в Красноярске в «Федеральном Сибирском научно-клиническом центре Федерального медико-биологического агентства» специалисты говорят, что на обследование можно попасть бесплатно по полису ОМС.

Главный онколог региона, заместитель главного врача по лечебной работе Новосибирского областного онкологического диспансера, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что скоро жители области должны получить возможность пройти обследование бесплатно и в Новосибирске.

— В настоящее время формируется тариф ОМС для бесплатной диагностической услуги для жителей области позитронно-эмиссионной томографии «Центра ядерной медицины Медицинского института имени Сергея Березина» на ул. Бориса Богаткова. Тариф сформируется в ближайшее время и мы будем располагать определенным спектром квот для проведения позитронной томографии, — сказал главный онколог региона Вадим Захаров «Курьер. Среда. Бердск» 16 января.

Также Вадим Николаевич подчеркнул, что в настоящее время при наличии показаний к исследованию ПЭТ, а это исследование, которое назначается по строгим показаниям, пациенты направляются в близлежащий ядерный центр ПЭТ-исследования в городе Красноярске. Направляются бесплатно, по квоте.

Для справки

Центр «Центр ядерной медицины института Березина» открыт группой компаний «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С. Березина» («ЛЦД МИБС», Санкт-Петербург). Создан он в первую очередь для диагностики онкологических заболеваний. Кроме востребованной ПЭТ-диагностики в нем есть возможность проводить сложнейшие операции по удалению опухолей головного мозга без трепанации черепа. Это делается с помощью установки Гамма-нож. С помощью нее операция проводится быстро и максимально безболезненно.

По данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем имени Сергея Березина» являются Виктор Екимов и Аркадий Столпнер.

В новом центре также установлен циклотрон для производства радиофармпрепаратов для проведения исследований. Препараты — около 30 тыс. доз в год — будут использоваться не только в Новосибирске, но и в трех других сибирских центрах. Стоимость строительства и оборудования новосибирского ПЭТ-центра составила 1,2 млрд рублей. Корпус площадью 4 тыс. кв. метров сможет принимать до 8 тыс. пациентов в год.