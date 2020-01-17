17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Только за деньги онкобольные бердчане могут пройти ПЭТ в частном «Центре ядерной медицины института Березина» в Новосибирске

20:30 17.01.2020, Алена Романцова Фото: ldc.ru
4 2

На бесплатное обследование по ОМС жителей области пока отправляют в Красноярск в «Федеральный Сибирский научно-клинический центр». В регионе ждут появления квот в новый местный центр.

Только за деньги онкобольные бердчане могут пройти ПЭТ в частном «Центре ядерной медицины института Березина» в Новосибирске
Первый ПЭТ-центр в Новосибирске пока оказывает только платные услуги

Новый ПЭТ-центр для онкобольных за 1,2 млрд руб. в Новосибирске пока оказывает только платные услуги. Как узнал «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время должны появиться квоты на бесплатное обследование. Напомним, первый центр позитронно-эмиссионной томографии в столице Сибири, «Центр ядерной медицины института Березина», открылся в середине декабря. ПЭТ-диагностика — это современный и очень эффективный способ обследования, который позволяет оценить насколько сильно распростился опухолевый процесс, оценить его динамику развития.

Новость об открытии центра быстро распространилась по области и бердчане задают много вопросов в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», можно ли там пройти обследование по ОМС. На данный момент специалисты на телефонах центра отмечают, что бесплатного обследования у них нет, что они частная компания. Тогда как в ближайшем к нам ПЭТ-центре в Красноярске в «Федеральном Сибирском научно-клиническом центре Федерального медико-биологического агентства» специалисты говорят, что на обследование можно попасть бесплатно по полису ОМС.

Главный онколог региона, заместитель главного врача по лечебной работе Новосибирского областного онкологического диспансера, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что скоро жители области должны получить возможность пройти обследование бесплатно и в Новосибирске.

— В настоящее время формируется тариф ОМС для бесплатной диагностической услуги для жителей области позитронно-эмиссионной томографии «Центра ядерной медицины Медицинского института имени Сергея Березина» на ул. Бориса Богаткова. Тариф сформируется в ближайшее время и мы будем располагать определенным спектром квот для проведения позитронной томографии, — сказал главный онколог региона Вадим Захаров «Курьер. Среда. Бердск» 16 января.

Также Вадим Николаевич подчеркнул, что в настоящее время при наличии показаний к исследованию ПЭТ, а это исследование, которое назначается по строгим показаниям, пациенты направляются в близлежащий ядерный центр ПЭТ-исследования в городе Красноярске. Направляются бесплатно, по квоте.

Для справки

Центр «Центр ядерной медицины института Березина» открыт группой компаний «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С. Березина» («ЛЦД МИБС», Санкт-Петербург). Создан он в первую очередь для диагностики онкологических заболеваний. Кроме востребованной ПЭТ-диагностики в нем есть возможность проводить сложнейшие операции по удалению опухолей головного мозга без трепанации черепа. Это делается с помощью установки Гамма-нож. С помощью нее операция проводится быстро и максимально безболезненно.

По данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем имени Сергея Березина» являются Виктор Екимов и Аркадий Столпнер.

В новом центре также установлен циклотрон для производства радиофармпрепаратов для проведения исследований. Препараты — около 30 тыс. доз в год — будут использоваться не только в Новосибирске, но и в трех других сибирских центрах. Стоимость строительства и оборудования новосибирского ПЭТ-центра составила 1,2 млрд рублей. Корпус площадью 4 тыс. кв. метров сможет принимать до 8 тыс. пациентов в год.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужны квоты на ПЭТ?

Аноним, 17 января 2020 12:45
вопрос а кто это все оплачивал строительство ?????????Стоимость строительства и оборудования новосибирского ПЭТ-центра составила 1,2 млрд рублей. Корпус площадью 4 тыс. кв. метров сможет принимать до 8 тыс. пациентов в год.
Аноним, 18 января 2020 00:07
Государство оплачивает из казны из налогов и продаж ископаемых.
Для нас построили за наши деньги чтоб мы и платили.
Аноним, 18 января 2020 00:03
А вот еще за свой счет.
Я и плачу и смеюсь и сказать нечего.
Аноним, 18 января 2020 00:09
за 1,2 млрд рублей можно во всей области настроить больниц, наняять врачей, установить оборудование, обеспечить скорую и т.д
А вот шиш вам! Платите !

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
23:33 17-01-2020
Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
23:02 17-01-2020
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год
22:35 17-01-2020
От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год
Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января
22:20 17-01-2020
Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января
Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области
22:00 17-01-2020
Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области
БердскГолыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска 3
21:45 17-01-2020
Голыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска
Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства 1
21:30 17-01-2020
Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства
БердскСдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска 14
21:25 17-01-2020
Сдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска
БердскНе возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска 5
21:18 17-01-2020
Не возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 4
21:15 17-01-2020