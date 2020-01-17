Лишить гражданства Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих потребовали в России

Друг Урганта Владимир Познер заявил, что не может серьезно относиться к предложениям о лишении ведущего гражданства.

Телеведущий в ходе беседы с французским актером Жераром Депардье показал картинку-пародию на икону Иисуса Христа

Телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за программы «Вечерний Ургант». Своим мнением с «URA.RU» поделился российский журналист, друг Урганта Владимир Познер.

Ранее лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин создал петицию, в которой потребовал лишить российского гражданства Урганта. Дело в том, что телеведущий в ходе беседы с французским актером Жераром Депардье показал картинку-пародию на икону Иисуса Христа. Депардье в свою очередь сравнил данное изображение с поросенком, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». В конце программы ведущий анонсировал выступление молодого музыканта Джизуса, у которого на груди татуировка с надписью «Я — сын бога». По мнению общественника, данная программа «оскорбляет чувства верующих», передает «Царьград».

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него (Урганта — прим. ред.) не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — заявил «URA.RU» Познер.

Журналист отметил, что сам выпуск с Депардье и Джизусом не видел. «Очевидно, что „Первый канал“ счел возможным выпустить программу — по этому вопросу следует обращаться туда. Я же дружу с ним (Ургантом — прим. ред.), и никакое движение типа „Сорок сороков“ не изменит моего отношения к нему», — заключил телеведущий.

Дружба между Познером и Ургантом началась еще в 2008 году на съемках программы о путешествии по США «Одноэтажная Америка». Спустя десять лет состоялась премьера очередного проекта в жанре трэвел «Самые. Самые. Самые». Несмотря на близкие отношения с Ургантом, Познер назвал интервью с ним одним из самых провальных. По словам телеведущего, он не смог задать коллеге неприятные вопросы из-за дружеских отношений.

Источник URA.ru