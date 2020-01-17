Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин

Повышение роли парламента, и взаимодействие с Правительством при сохранении серьёзных прерогатив в руках главы государства будет обосновано.

Как вы знаете, вчера, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, я высказал свои соображения по поводу возможных поправок в Конституции Российской Федерации, имея в виду ту дискуссию, которая так или иначе уже у нас в стране в обществе развернулась.

И хотел бы в этой связи вот что сказать. Во-первых, вам большое всем спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе. Для неё нужны не только профессиональные знания – я об этом чуть позже скажу, – но и политический и жизненный опыт. Это чрезвычайно важные профессиональные составляющие для тех людей, которые будут работать над этим важнейшим решением.

В начале хотел бы вот что сказать ещё: поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства.

Речь в том числе о новом порядке назначения Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров.

Я ещё раз хочу сказать – вчера формат Послания не позволял углубляться в детали, но мне кажется, что в этом есть большой смысл: Россия, оставаясь президентской республикой, всё-таки становится более открытой. И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с Правительством усиливается.

Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность – не только за назначенных министров, заместителей и самого Председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит Правительство. Такая более тесная связка между парламентом и Правительством, мне кажется, уже востребована.

Встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ещё раз хочу сказать: представьте себе, назначается Председатель Правительства – Президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом Председатель Правительства идёт не к Президенту со своими предложениями, а идёт в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя Председателя Правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у Правительства в отношениях и в работе друг с другом.

Ещё раз хочу к этому вернуться и считаю, что это чрезвычайно важно, – уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве: Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у Президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия. Это совершенно обязательный, на мой взгляд, императив, иначе мы уйдём туда совсем, в парламентскую республику. С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией это, на мой взгляд, сегодня для России было бы очень серьёзным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось.

Но такое гибкое сочетание – и повышение роли парламента, и взаимодействие с Правительством при сохранении серьёзных прерогатив в руках главы государства – мне кажется, будет обоснованно.

Нам также предстоит определить конституционный статус Государственного совета. Добавлю и те возможности по контролю качества над законодательством, которыми предлагается наделить Конституционный Суд.

Правда, что касается Государственного совета, тоже хотел бы прокомментировать. У нас есть верхняя палата Федерального Собрания – всегда было так, так есть и сегодня – она является палатой регионов. И здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать: нельзя создать вторую палату регионов. И это тонкая работа, очень внимательно мы должны отнестись к тому, как мы пропишем в Основном законе Государственный совет, его прерогативы и так далее. Это очень важная составляющая.

Особо выделю предложения, связанные с укреплением социальных прав граждан. Хочу повторить ещё раз: считаю важным обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше прожиточного минимума. Да, у нас уже в законах это прописано, но одно дело – в законах, а другое дело – в Основном законе, в Конституции. Это чрезвычайно важное будет, фундаментальное, по сути дела, положение, связанное с жизнедеятельностью и деятельностью государственных органов в текущем режиме.

В Основном законе также должно быть прописано, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день. Но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают. «Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут» – если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью Президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право в том числе отстранять от должности.

Знаю, что поддержку парламентариев, общественных объединений, граждан получили предложения, связанные с укреплением суверенитета России, с повышением роли нашей Конституции в отечественной правовой системе. Чрезвычайно важно, и здесь хочу заверить вас: мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует всё, что не противоречит их Основному закону.

Это совсем не значит, что мы, допустим, уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации, но только не Конституции. Если договор какой бы то ни было противоречит Конституции, он и заключаться не должен, а если был заключён и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории Российской Федерации.

Конечно, эта работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, чёткости, выверенности, по сути, каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство её правовой ткани, исходить из того, что Конституция – это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать её потенциал.

Считаю, что задача рабочей группы, которая сегодня собралась впервые, – хочу вас за это ещё раз поблагодарить, за то, что вы согласились на эту работу, – организовать системную и крайне ответственную работу над проектами поправок, над теми предложениями, которые уже прозвучали и, уверен, ещё поступят на рассмотрение. Очень важна их тщательная правовая экспертиза. На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки. А решающее слово, конечно, как я уже и говорил вчера, за гражданами России.

Спасибо вам.

Источник: Kremlin.ru