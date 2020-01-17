После купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России

Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено. Рекомендации от Роспотребнадзора.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям

Роспотребнадзор проверил более 80% купелей, все они соответствуют нормам. Купание в проруби в Крещение среди россиян без сомнения можно назвать традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Ведь не каждому полезно такое «экстремальное» закаливание. Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.

По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов перенесших инфаркт и инсульт.

Всем ли можно купаться в проруби?

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям, с заболеваниями сердечно — сосудистой системы,

с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,

с болезнями дыхательных путей,

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

с заболеваниями мочеполовой системы,

с воспалительными заболеваниями носоглотки,

с эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

1. Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.

3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги.

Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.

6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.

Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.

Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний!