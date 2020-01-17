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Трогал за интимные места: Сексуально домогался к 10-13-летним воспитанницам работник приюта в Татрастане

20:16 17.01.2020 Фото: Википедия
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«Марсель абый» после жалоб руководству приюта летом прошлого года был «оштрафован», однако через некоторое время возобновил домогательства. Следственный комитет снова проводит проверку возможного педофила.

Трогал за интимные места: Сексуально домогался к 10 13 летним воспитанницам работник приюта в Татрастане
В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте

Руководство детского приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана обратилось в следственные органы и прокуратуру после публикации в соцсетях информации с жалобами воспитанниц приюта на домогательства со стороны одного из сотрудников учреждения, сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что несколько девочек 10-13 лет, называющих себя воспитанницами приюта «Акчарлак», сообщили, как работающий в учреждении человек, которого они называют «Марсель абый», трогал их за интимные места. По их словам, после жалоб руководству приюта летом прошлого года мужчина был «оштрафован», однако через некоторое время возобновил домогательства.

«В связи с размещением в социальных сетях материалов, в которых воспитанники одного из приютов республики рассказывают о ненадлежащем и сомнительном поведении сотрудника учреждения, администрацией приюта в адрес структурного подразделения следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану направлено обращение с просьбой о принятии мер соответствующего процессуального реагирования», — говорится в сообщении.

Минтруд республики также отмечает, что размещение указанных материалов в интернете приводит к незаконному распространению персональных данных воспитанников приюта, поэтому соответствующее обращение направлено администрацией учреждения и в районную прокуратуру.

«На данный момент правоохранительными органами начаты процессуальные проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие решения», — подчеркивает ведомство.

Согласно информации на сайте Рыбно-Слободского муниципального района, социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» был основан в 2003 году с целью реабилитации несовершеннолетних детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приют находится в селе Верхний Тимерлик, рассчитан на 25 мест. Дети содержатся в приюте на полном государственном обеспечении, передает РИА Новости.

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