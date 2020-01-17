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Школьницы торговали телом в борделе в Омске

20:50 17.01.2020 Фото: Википедии
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Сутенеров обвиняют не только в вовлечении в занятия проституцией, но и в разбоях и похищении человека. Свидетелями проходят 15 девушек, в том числе несовершеннолетние.

Школьницы торговали телом в борделе в Омске
Сутенеры пойдут под суд

В Омске перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в организации занятия проституцией, похищении человека и разбоях, сообщили сегодня, 17 января, в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 4 жителей Омска, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 , ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, с 2016 по 2018 годы 22-летний безработный житель Омска совместно со своими знакомыми, среди которых была и 25-летняя женщина, организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек, в том числе двух несовершеннолетних, а также совершили три разбойных нападения и похищение знакомого одной из девушек с целью оказания на него психологического воздействия.

Несмотря на то, что обвиняемые вину признали частично, в ходе следствия были собраны объективные доказательства, на основании которых по уголовному делу было утверждено обвинительное заключение и в настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения.

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От редакции

Нужно легализовать проституцию?

Аноним, 17 января 2020 23:03
Она и так процветает и попадаются те кто не поделился кто их крышует.

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