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Снежный коллапс: Застряла ночью Toyota Prado на заваленной снегом дороге в Южном микрорайоне Бердска

09:28 18.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Внедорожник и еще несколько автомобилей откапывались несколько часов. Снегоуборочная техника пришла под утро. Вчерашняя метель с обильными снегопадами сделали Бердск непроездным.

Снежный коллапс: Застряла ночью Toyota Prado на заваленной снегом дороге в Южном микрорайоне Бердска
Внедорожник застрял в снегу в Южном микрорайоне Бердска

— Так выглядит с утра 18 января ул. Рогачева в Южном микрорайоне Бердска. В два часа ночи две машины не могли выехать, застряли, после трех часов еле выбрались. Будем ждать, во сколько почистят дороги. Муж вечером звонил в МЧС и приемную администрации Бердска, предупреждал, что такая ситуация с улицей, — написали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители.

Это улица Рогачева на против новой школы и садика в Южном, рассказали бердчане:
— «Прадо» три часа вытаскивал легковую машину, дороги нет вообще! Потом сам откапывался. А это центральная улица целого микрорайона, по ней едут пожарники, скорая помощь, такси, по ней, самое главное, идут дети в школу, идут по обочине. И когда колея по колено создается повышенная аварийная ситуация! Отдельно можно сказать про качество очистки снега в этом году, чистят плохо. Думаю, многие жители частного сектора видели трактор с поднятым ковшом, но добросовестно накатывающий километры… Наверное, есть GPS контроль, вот и катается целый день без дела…

Жители Южного поделились: если раньше сдвигали снег в сторону поляны, создавая при этом этакий барьер для снега, то в этом году почему-то сдвигают в сторону домов, эта сторона как раз подветренная.

Под утро субботы приехала снегоуборочная техника. «Южане» ее встретили с криками «ура!».

Работать лопатами и вызывать подмогу пришлось горожанам и в других районах Бердска. Даже в центре снег, валивший вся пятницу, сделал дороги непроездными.

Снежный коллапс: Застряла ночью Toyota Prado на заваленной снегом дороге в Южном микрорайоне Бердска

Снег завалил дороги Южного микрорайона в Бердске

Снежный коллапс: Застряла ночью Toyota Prado на заваленной снегом дороге в Южном микрорайоне Бердска

В Южном микрорайоне Бердска не пройти и не проехать из-за снега

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