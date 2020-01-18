Сравнимый с крупнейшими проектами СССР синхротрон презентовал Чубайсу глава Новосибирской области

Глава Роснано Анатолий Чубайс: Новосибирской области удалось совершить переход от науки к инновациям – сделать из науки инновационный бизнес, из знаний начать делать деньги

Реализация национальной технологической политики – важнейшая составляющая стратегии развития Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников во время панельной дискуссии XI Гайдаровского форума в Москве представил региональный опыт создания системы генерации и поддержки технологического предпринимательства. Об этом в пятницу сообщили в региональном правительстве.

«В Новосибирской области есть замечательные примеры того, как фундаментальные научные разработки находят применение не только на уровне стартапов, но и в качестве инноваций в серьёзных промышленных проектах. Однако, нельзя заявлять о том, что в Новосибирской области уже найдено решение главной проблемы современного научно-технологического развития России – проблемы разрыва между исследователями, инноваторами и индустрией. Но опыт различных форматов решения этой проблемы у нас есть. Например, особенность самых известных новосибирских технопарков – Академпарка, Биотехнопарка, Медтехнопарка – состоит в том, что они занимаются не только выращиванием стартапов и созданием новой экономической базы для развития региона, но и выстраивают связи между исследователями, инноваторами и промышленниками. На уровне регионов через подобные инструменты – технопарки, региональный заказ, программу реиндустриализации экономики – мы продолжаем работу по выстраиванию взаимодействия между наукой и производством. Мы знаем, насколько успешно решали сверхзадачи в Советском Союзе – космический проект, ядерный проект и другие. Сегодня мы все воодушевлены реализацией программы синхротронных исследований и созданием мегасайенс-объекта СКИФ в новосибирском Академгородке. Это действительно – сверхзадача, она заслуживает тех усилий и тех ресурсов, которые выделяются на её решение» – отметил Андрей Травников в ходе дискуссии.

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс подчеркнул: «Наука – это преобразование денег в знания, а инновации – это преобразование знаний в деньги. Новосибирской области удалось совершить переход от науки к инновациям – сделать из науки инновационный бизнес, из знаний начать делать деньги».

В дискуссии также приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ООО СИБУР Михаил Карисалов, заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Они с положительной стороны отметили передовой опыт Новосибирской области в сфере развития поддержки технологического предпринимательства.

Напомним, что федеральным центром на строительство ЦКП СКИФ в Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 года, направляется более 37 миллиардов рублей. Правительство России постановило осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» площадью 150 тысяч кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2024 год, включая создание в 2023 году источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станции, а в 2024 году – шести станций.

ЦКП СКИФ является одним из флагманских проектов программы «Академгородок 2.0» и реализуется в рамках национального проекта «Наука». Бердск вошел в программу как промышленная площадка для реализации наукоемких проектов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».