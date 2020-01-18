Самый дешевый газ для автомобилей в Сибири статистики нашли в Новосибирской области

По оценке Новосибирскстата, с начала 2020 года потребительские цены на бензин и дизельное топливо в регионе остаются без изменения.

В Новосибирской области в 2019 году цена бензина практически не менялась

В Новосибирской области в декабре 2019 по сравнению с ноябрем 2019 года увеличились потребительские цены на газовое моторное топливо на 3,4% и на дизельное топливо – на 0,3%. Цены на автомобильный бензин остались практически без изменения, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирская область остается в числе лидеров по доступности газового моторного топлива, более низкая цена сложилась только в Томской области.

Самая высокая цена на все виды моторного топлива, кроме автомобильного бензина марки АИ-98, зафиксирована в Республике Тыва, наибольшая цена на автомобильный бензин марки АИ-98 – в Красноярском крае.

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,3%.

По оценке статистиков, с начала 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области остаются без изменения.

На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 49,15 до 53,05 рубля за 1 литр.