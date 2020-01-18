Покончила с собой школьница из семьи езидов перед свадьбой в Екатеринбурге

Жениха девочки выбрали родители. Их религия позволяет отдавать замуж с 16 лет. Возможно, «невеста» наложила на себя руки, не желая идти под венец с нелюбимым. Одноклассники подозревают убийство.

Свадьбы не будет — невеста погибла

Вечером, 10 января, жители района Эльмаш Екатеринбурга нашли на улице бездыханное тело девушки. Прохожие вызвали медиков. Но, к сожалению, смерть наступила еще до их приезда.

Погибшей оказалась 16-летняя екатеринбурженка по имени Тамара. Труп девушки лежал под окнами высотки на Старых Большевиков. Девушка жила в этом доме с родителями на восьмом этаже.

Первоначально следствие не увидело в произошедшем криминала. Но, как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, на днях следователи завели уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего).

По национальности Тамара и ее родители – езиды. Одноклассники погибшей рассказывают, что семья девушки придерживалась традиционной для этого этноса религии. Девушки не было в социальных сетях. Но родители не запрещали ей гулять и проводить время со сверстниками. Педагоги и силовики характеризуют ее семью, как положительную.

— Она была очень чистый, светлый человек. Ни в каких отрицательных вещах Тамара никогда не была замечена. Никаких склонностей к суициду в ней никогда не замечали. Училась она достойно. Есть восточные семьи, где родители запрещают детям бывать на каких-то светских мероприятиях, но по отношению к Тамаре этого не скажешь. Она ходила в кино, музеи, принимала участие в различных мероприятиях с классом, — рассказывает один из педагогов, хорошо знавших девушку.

Также учительница рассказала, что после выпускного в девятом классе девушка не пошла учиться дальше.

— Насколько я знаю, родители собирались выдать ее замуж. Согласно их религии это можно сделать с 16 лет. Не знаю, хотела она этого или нет. По моим сведениям, Тамара после девятого класса никуда не поступила и сидела дома, — уточняет педагог.

Одноклассницы погибшей девушки также заявляют об этом. Одна из подруг девушки рассказала, что незадолго до гибели Тамара вместе с родителями ездила в Омск. Именно там жил молодой человек, которого родители хотели видеть в качестве мужа для своей дочери.

— Из Омска она вернулась в Екатеринбург, не знаю точно – с родителями или одна, а потом это случилось. Я думаю, что сама она не могла наложить на себя руки, уверена, что это было убийство, — рассказывает знакомая девушки.

Пресс-служба СКР по Свердловской области ограничилась коротким комментарием:

— Разбираемся в обстоятельствах смерти девушки.

Но источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил информацию, изложенную педагогом и подругами погибшей.

— Действительно, девушку собирались выдать замуж за жителя Омска. Но уверенно сказать о том, что именно это послужило причиной ее суицида, нельзя. По одним данным она хотела замуж, по другим – нет. Сейчас эта информация проверяется. Точные причины произошедшего, а также то, могли ли быть к этому причастны другие лица, будут выяснены в ходе расследования уголовного дела. Пока оно бесфигурантное, — рассказал осведомленный силовик.