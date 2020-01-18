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Путин: по 75 тыс. рублей фронтовикам и по 50 тыс. рублей труженика тыла выплатят к 75-летию Победы

23:03 18.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла — по 5 тыс.

Путин: по 75 тыс. рублей фронтовикам и по 50 тыс. рублей труженика тыла выплатят к 75 летию Победы
Фронтовик Василий Сорокин на параде Победы в Бердске 9 мая 2019 года. К сожалению, фронтовик не дожил до 75-летия Победы

Единовременная выплата к 75-летию Победы в ВОВ составит по 75 тыс. рублей ветеранам «и всем приравненным к ним категориям», а также по 50 тыс. рублей труженикам тыла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, пишет ТАСС.
Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла — по 5 тыс. По словам президента, он сегодня думал об этом и пришел к мысли, что выделение такой помощи, связанной с 75-летием Победы, будет оправданным и люди поймут этот шаг.

Президент также выразил надежду, что во время подготовки к празднованию юбилея Победы по всей России и на федеральном, и на региональном уровнях реализуют целую серии мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Путин отметил, что очень рассчитывает на работу волонтеров. Он рассказал, что это «молодые, интересные и очень талантливые ребята», изыскивающие «самые различные формы поддержки ветеранов».

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