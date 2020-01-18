Путин против бессрочного пребывания на посту президента

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства, пишет РИА Новости.

К президенту обратился один из ветеранов. Он попросил Путина «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией». Ветеран попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». «Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное», — сказал ветеран, добавив, что у президента получилось укрепить обороноспособность страны, потому теперь он может приступать к решению других задач.

Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано.



«Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю…, это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — отметил он.«Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — заявил президент.