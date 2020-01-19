Без Иордани: встать под душ и искупать себя полностью, посоветовал в Крещение отец Владимир жителям Бердска

Только умыть лицо можно в купели Бердска

Как писал «Курьер.Среда.Бердск» впервые за многие годы на Бердском заливе из-за тонкого льда не соорудят прорубь. Как говорит священник, окунуться можно и в ванной — на Крещение вода освящается во всех источниках.

Около 17 лет на территории Бердского залива на Крещение проводили купание в проруби, отметил настоятель Преображенского собора отец Владимир.

— В праздник Крещения купели на берегу Бердского залива не получается сделать из-за тонкого льда. Но в некоторых храмах будут установлены маленькие купели, для того чтобы можно только лишь умыть свое лицо, умыть младенчика. Купаться можно будет дома. Открыть душ, сделать для себя любую приятную для себя температуру и искупать себя полностью,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» священник.



По словам настоятеля, купель используют для крещения младенцев, объемом около пяти ведер воды. Именно такие небольшие купели будут стоять на улице при храме.В Крещение вся вода святая в реке и в озере. В храме вода водопроводная берется из реки. Она освящена.— Можно взять воду в любом храме всегда. В крещение приходят с большими посудинами, бидонами, с банками, с флягами,- сказал отец Владимир.Богослужение в храме Богоявления на Микрорайоне и в Преображенском соборе начнется в полночь с 18 на 19.В Преображенском соборе и в Храме в честь сретения Господня божественная литургия и освещение воды.На совещании чиновников 13 января мэр отметил, что для проведения праздника Крещения нужна организационная помощь. На территории трех храмов, как и по всему городу, будут охранять порядок полицейские. До Преображенского храма гостей города и бердчан от вокзала доставят муниципальные автобусы. Бесплатно. Центр муниципальных услуг очистит подъезды, автомобильные и пешеходные трафики к храмам.