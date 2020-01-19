Можно ли жениться в високосный год?

29 февраля — всего лишь один «лишний» зимний день – для наших предков был чем-то непонятным, необъяснимым, а значит, особенно страшным С давних времен множество мифов, поверий, примет связано с високосным годом. И если вы решите сыграть свадьбу или начать новое дело в 2020, вам обязательно кто-нибудь скажет: «Нельзя, год плохой и трудный. Подожди!» Насколько они правы? Почему возникло такое отношение?

Давайте для начала разберемся, чем отличается високосный год от всех остальных. Всего лишь одним днем – 29 февраля. Откуда же взялся этот один день?

ИСТОРИЯ ВИСОКОСНОГО ГОДА

В 46 году до н.э. римский император Юлий Цезарь решил уточнить продолжительность года. По его указу александрийские астрономы выяснили: Земля делает годовой оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Эти 6 часов обычно не считались, поэтому ежегодно оставалось лишних четверть суток. Для того чтобы выровнять шестичасовое смещение, был введён високосный год (от лат. bis sextus — «второй шестой»). Три года считалось по 365 суток, а в каждый четвертый год добавлялись одни дополнительные сутки в феврале. Так появилось «мистическое» 29 февраля и год в 366 дней. Хотя мистики в данном явлении никакой, скорее, математика.

И все же, много веков подряд бытует мнение, что венчаться и заключать брачный союз в високосный год нельзя. Как и почему появилась такая примета?

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИМЕТЫ

Удивительно, но причина этого суеверного страха в древнейших представлениях людей об окружающем их мире. Ни для кого не секрет, что наши предки-язычники, живущие тысячи лет назад, были привязаны к земле и зависели от явлений природы. Именно поэтому новый год у древних славян начинался весной – 1 марта, когда пробуждалась природа и начинались весенние полевые работы. А зиму язычники-славяне считали «плохим» временем года; в этот период, по их мнению, торжествовали силы зла и хаоса, угрожающие человеку. На последние зимние дни приходились праздники богов Зимы, Ночи и Смерти, когда люди старались их задобрить.

29 февраля — всего лишь один «лишний» зимний день – для наших предков был чем-то непонятным, необъяснимым, а значит, особенно страшным. Поэтому именно 29 февраля чествовалось самое злое божество славянского пантеона — Чернобог или Кащей, известный нам ещё по детским сказкам.

С приходом христианства в Киевскую Русь эти верования наложились на образ Святого Касьяна, памятный день которого по церковному календарю приходился на 29 февраля. Его образ приобрел в среде простого народа злые черты. Завистливый косой Касьян, по верованиям наших предков, насылал мор на людей и скот, сушил ветрами урожаи, портил любое начатое человеком дело. Поэтому последний день зимы раз в 4 года считался настолько опасным, что крестьяне старались не выходить из дома, по крайней мере, до полудня.

На самом деле, жизнь Святого Иоанна Кассиана не дает к таким наговорам никаких поводов. Он был одним из основателей монашеской жизни во Франции, великим подвижником, а также известнейшим писателем-аскетом. Просто так уж случилось, что день памяти Кассиана совпал с днем другого персонажа — мифологического Кащея-Чернобога. А схожесть звучания имен: Кассиан — Касьян— Касен — Касей – Кащей — только способствовала закреплению такого переноса. Отсюда и страх, и ожидание несчастий, ведь Чернобог в большинстве сказаний и легенд выступает против добрых сил, подстраивая разные козни и неприятности.

Со временем это отношение к 29 февраля как к страшному и опасному дню было перенесено в народном сознании на весь високосный год, который стал восприниматься, как неблагоприятное время для любых начинаний. Даже баню строить нельзя, не то что жениться! Вот так возникло это суеверие, которое оказалось очень живучим. Удивительно, но люди настолько боятся високосного года, что в это время не только меньше женятся, но и меньше разводятся.

МНЕНИЕ ЦЕРКВИ

Протоиерей Игорь Степанюк, настоятель Храма в честь Нерукотворного Образа Спасителя, г. Борисполь.



Свадьба в високосный год: мифы и реальность - фото №4

К сожалению, множество суеверий постоянно усложняют жизнь людей. Одно из них гласит, что нельзя играть свадьбу и венчаться в високосном году. На самом деле, церковь не дает никаких запретов на этот счет. Благоприятных или неблагоприятных дней или лет для бракосочетания не существует. Если бы високосный год был каким-то неугодным для церкви с точки зрения совершения Таинства венчания, то это отразилось бы в церковных канонах. Но, как вы понимаете, подобного правила не существует

Свадьбе БЫТЬ или НЕ БЫТЬ? Вот в чем вопрос

Решать вам и только вам!

Если ваше чувство взаимно и искренне, то воздерживаться от свадьбы и совместной жизни лишь из-за чьих-то суеверий не имеет смысла. Ни научных, ни статистических данных, подтверждающих неблагоприятность и скоротечность браков в високосный год, нет. А значит, это все предрассудки.

Среди минусов следует отметить лишь одно: если вы глубоко убеждены, что ваш високосный брак будет неудачен, то, скорее всего, так оно и будет. Каждый из нас – творец своей судьбы, а сила мысли – великая сила.