8 способов ужиться с родителями мужа

Если мама мужа полезла убирать в вашем шкафу, конечно, это не может не раздражать. Но не стоит оттаскивать ее силой оттуда. Объясните мужу ситуацию. Пусть он поговорит с мамой.

Две хозяйки на одной кухне, как известно, не уживаются Вы раньше слышали о ужасах, которыми грозит совместное проживание с родителями мужа? Видели это в страшном сне? А теперь по каким-то причинам столкнулись с этим явлением в жизни? Не отчаивайтесь! Мы расскажем, как наладить жизнь в таких условиях

Бюджет

Родители мужа говорили Вам на свадьбе, что теперь у них появилась еще и дочь? Забудьте! Тетеньки в ЗАГСе тоже счастья желают всем-всем и от чистого сердца. Но на самом деле – потому что так положено. Родители в любом случае будут воспринимать вас как нахлебницу, если вы не будете покрывать увеличившиеся в связи с вашим появлением расходы. Потому формируя общий с мужем бюджет, нужно грамотно разделить его части. Определенную сумму отложить, часть дать родителям, остальное – тратить на себя.

Решайте проблемы сами

Если по каждому поводу вы будете обращаться к родителям, они даже на подсознательном уровне будут воспринимать вас как подопечных, детей. А, значит, и навязывать вам свои взгляды на жизнь.

Не выносите сор из… комнаты

Из расчета того, что «изба» у вас одна на всех, то Ваша с мужем территория личного пространства – комната. Если у вас между собой происходят ссоры и недомолвки, решайте их либо в комнате, либо встречайтесь в кафе или в парке. Там и ссорьтесь, и миритесь.

Научитесь быть снисходительной

Если мама мужа полезла убирать в вашем шкафу, конечно, это не может не раздражать. Но не стоит оттаскивать ее силой оттуда. Или же прикодить с истерикой, раскрывая рот, подобно кашалоту. Объясните мужу ситуацию. Пусть он поговорит с мамой.

Не лезьте со своим уставом в чужой монастырь

Если вас не устраивает старая мебель в доме родителей мужа, привычка папы сидеть за столом с газетой, посиделки с подругами за бесконечным чаем, придется терпеть. Так вы сбережете нервы, время, теплые отношения со свекром и свекровью и понимание мужа. Нужно осознать, что так было задолго до вас. И вся Вселенная не начнет танцевать под вашу музыку.

Станьте добрыми соседями

Лучше всего строить отношения с родителями в формате «близко-далеко». На заре совместного проживания обсудите моменты личного пространства. Лучше, чтобы инициативу в разговоре на себя брал ваш муж.

Установите график

Две хозяйки на одной кухне, как известно, не уживаются. А потому нужно договориться со свекрами о том, что вы будете понедельно выполнять обязанности по кухне и на общей территории квартиры. То же касается и походов в магазин за продуктами.

Стремитесь к самостоятельности

Наши рекомендации, бесспорно, облегчат вам жизнь. Но свободно дышать на полную грудь вы сможете только полностью отделившись от родителей. Потому (см. п.1) – ту часть бюджета, которую вы откладывайте, инвестируйте в ваше самостоятельное проживание: будь-то аренда жилья или ипотека.

Источник: Хочу