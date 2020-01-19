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Как стать священником: в духовной семинарии побывали ученики православной гимназии Бердска

11:20 19.01.2020 Фото: nskmi.ru
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В семинарию принимают православных лиц мужского пола в возрасте до 35 лет, не состоящие в браке. Студентам очного отделения обеспечивается бесплатное обучение, проживание и питание.

Как стать священником: в духовной семинарии побывали ученики православной гимназии Бердска
Юные бердчане посетили с экскурсией Новосибирскую православную духовную семинарию

Юные бердчане посетили с экскурсией Новосибирскую православную духовную семинарию  гимназисты и преподаватели православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского Бердска совершили просветительскую паломническую поездку в Новосибирскую православную духовную семинарию. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Ребята узнали много интересного об этом духовном учебном заведении. В семинарию принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, не состоящие в браке (для очной формы) и не имеющие канонических препятствий к принятию священного сана. В этом году для поступления приглашаются выпускники школ 2020 года и предыдущих лет.

Семинария готовит священнослужителей и персонал религиозных организаций по специальности теология.

Студентам очного отделения обеспечивается бесплатное обучение, проживание и питание.

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