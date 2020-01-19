Гадать на крещенской святой воде строго запретили в Новосибирской митрополии жителям Бердска

В епархии рассказали, как правильно набирать и хранить крещенскую воду. Если святая вода все-таки зацвела или как-то иначе испортилась, выливать ее следует в непопираемое место.

К крещенской воде следует относиться с благоговением

На праздник Крещения Господня 19 января многие верующие запасаются крещенской водой, которая носит название великая агиасма, что в переводе с греческого означает «святыня».

Святыня должна быть окружена почтением, сообщили в Новосибирской митрополии. Поэтому святую воду набирают в чистый сосуд и ставят, как правило, туда, где находятся иконы. В старину это называлось «красный угол»: кроме икон в киоте там был какой-то шкафчик, куда убирались просфоры, святая вода, масло для лампадки.

Есть благочестивый обычай пить святую воду натощак каждый день или тогда, когда человек чувствует необходимость в духовной помощи.

Недопустимо использование крещенской воды для гаданий, приворотов и прочих языческих и оккультных обрядов. Нельзя поддерживать связанные со святой водой суеверия (о том, что для большей благодати надо набрать воды из трех храмов, о том, что в Навечерие Богоявления вода более святая, чем в сам праздник, и наоборот). Нельзя грубо расталкивать братьев и сестер, пришедших за водой в храм.

Разумеется, не следует относиться к крещенской воде без благоговения. Если вода все-таки зацвела или как-то иначе испортилась, выливать ее следует в непопираемое место.

Часто приходится наблюдать такую картину: люди приходят в храм за водой с большим количеством огромных бутылок, только что не с ведрами. Как результат — столпотворение возле бочек и чаш, огромные очереди, раздражение друг на друга…

Между тем, крещенская вода в таком огромном количестве не нужна. Агиасму в некоторых случаях употребляют как утешение не имеющие возможности причаститься. Существует благочестивая традиция разбавления агиасмы. Над емкостью с обычной водой читают или поют Крещенские песнопения (тропарь, кондак, величание) или любую известную молитву ко Господу. После этого вливают немного крещенской воды: крестообразно, с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

В Крещение принято окунаться в прорубь. Но в этом году, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», иордань на Бердском заливе запретили сооружать спасатели.