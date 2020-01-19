19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани

11:32 19.01.2020 Фото: Кирилла
0

Хозяин собаки просит откликнуться тех, кто видел или подобрал пса — ласкового и доброго.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Кирилл:
-Убежала собака в ночь на 18 января. Цвет шоколад, ретривер, клейменная. Если кто видел или подобрал, пожалуйста, отзовитесь. Собака добрая, очень ласковая, идёт ко всем. Мой номер 89139525107. Ушла в районе старой бани на ул. Советской. Пожалуйста, помогите найти.

Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани

Пропала собака

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели пропавшую собаку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сняли на видео погоню разъяренного мужчины с автоматом по улицам Челябинска
14:07 19-01-2020
Сняли на видео погоню разъяренного мужчины с автоматом по улицам Челябинска
Оппозиционная Юлия Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины 1
13:45 19-01-2020
Оппозиционная Юлия Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины
Выплачивать пособие на детей до 18 лет предлагают Путину в Карелии
13:28 19-01-2020
Выплачивать пособие на детей до 18 лет предлагают Путину в Карелии
БердскПолыхали баня и сарай за железной дорогой в Бердске
13:10 19-01-2020
Полыхали баня и сарай за железной дорогой в Бердске
Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник
13:03 19-01-2020
Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник
Великую депрессию и глобальный экономический кризис предсказала глава МВФ
12:56 19-01-2020
Великую депрессию и глобальный экономический кризис предсказала глава МВФ
Насиловал мальчиков в спортивной секции и турецких отелях тренер из Ленинградской области
12:35 19-01-2020
Насиловал мальчиков в спортивной секции и турецких отелях тренер из Ленинградской области
БердскГадать на крещенской святой воде строго запретили в Новосибирской митрополии жителям Бердска
12:12 19-01-2020
Гадать на крещенской святой воде строго запретили в Новосибирской митрополии жителям Бердска
Полсотни террористов на танках атаковали правительственные войска в Сирии 2
11:47 19-01-2020
Полсотни террористов на танках атаковали правительственные войска в Сирии
Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани
11:32 19-01-2020
Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани