Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Кирилл:

-Убежала собака в ночь на 18 января. Цвет шоколад, ретривер, клейменная. Если кто видел или подобрал, пожалуйста, отзовитесь. Собака добрая, очень ласковая, идёт ко всем. Мой номер 89139525107. Ушла в районе старой бани на ул. Советской. Пожалуйста, помогите найти.

Пропала собака