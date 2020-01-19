В рубрику «Сообщи свою новость» написал Кирилл:
-Убежала собака в ночь на 18 января. Цвет шоколад, ретривер, клейменная. Если кто видел или подобрал, пожалуйста, отзовитесь. Собака добрая, очень ласковая, идёт ко всем. Мой номер 89139525107. Ушла в районе старой бани на ул. Советской. Пожалуйста, помогите найти.
Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани
11:32 19.01.2020
Хозяин собаки просит откликнуться тех, кто видел или подобрал пса — ласкового и доброго.
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Кирилл:
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От редакции
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Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани
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