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Полыхали баня и сарай за железной дорогой в Бердске

13:10 19.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На полную ликвидацию пожара у огнеборцев ушло более двух часов. Но крыши надворных построек уничтожены огнем.

Полыхали баня и сарай за железной дорогой в Бердске
Огонь сбили за 10 минут

В Бердске на ул. Калинина в субботу вечером горели надворные постройки, сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

18 января в 18:19 в Бердске в частном секторе за железной дорогой загорелись надворные постройки.

-В результате пожара огнем уничтожены кровля бани, кровля сарая. В 18:29 пожар был локализован. В 20:38 полная ликвидация. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, работало 3 звена газодымозащитной службы, — уточнили в спасательном ведомстве.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели ОНД.

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