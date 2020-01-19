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Избил до травмы легкого 44-летнего мужчину молодой рецидивист под Искитимом

14:25 19.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ходе конфликта 23-летний задержанный набросился с кулаками на оппонента. О происшествии в полицию сообщили из больницы, куда «скорая» привезла потерпевшего.

Избил до травмы легкого 44 летнего мужчину молодой рецидивист под Искитимом
В Искитимском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление

18 января в 16.20 в медицинское учреждение города Искитима бригадой «скорой помощи» доставлен 44-летний житель поселка Советский с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у пациента травму легких, ушибы и ссадины, о чем незамедлительно сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 23-летнего местного жителя сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

-Выяснилось, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой задержанный избил потерпевшего. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — рассказали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

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