Камуфляж для космоса: Рассмешила юзеров новая форма космических сил США

Продемонстрированная 17 января новая форма космических сил США вызвала насмешки пользователей соцсетей. Фотография обмундирования была опубликована в Twitter этого рода американских войск.
Юзеры обратили внимание на традиционную камуфляжную расцветку. Классический узор в зеленых тонах они сочли неуместным для войск, которые призваны «сдерживать агрессию» в космосе, пишет Daily Star.
Ситуация вызвала множество насмешливых комментариев. «Сколько деревьев вы ожидаете найти в космосе?» — поиронизировал писатель-юморист Джеймс Фелтон.
Еще одна пользовательница опубликовала фотографию собаки в синей пижаме с изображением звезд, планет и звездолетов.
«Как бы то ни было, моя собака лучше замаскирована в космосе. Хотите сэкономить деньги налогоплательщиков — поищите в отделе для младенцев Walmart», — написала она.
Ряд комментаторов предположил, что космические войска США намерены сражаться с живущими в лесах родной планеты эвоками из киносаги «Звездные войны».
Космические силы США были созданы по поручению Дональда Трампа в декабре 2019 года. На создание нового рода войск выделено $40 млн. Предполагается, что в космических войсках будет служить 16 тыс. человек, большинство из которых будут находиться на земле, передают «Известия».
У Трампа голова большая, сам создал проблему, пускай теперь и выдумывает, а у меня и без этого горы проблем!