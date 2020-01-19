Камуфляж для космоса: Рассмешила юзеров новая форма космических сил США

Классический узор в зеленых тонах они сочли неуместным для войск, которые призваны «сдерживать агрессию» в космосе. Пользователи соцсетей предложили свой вариант: синие пижамы в звездочку.

Пользователи соцсетей высмеяли форму космических сил США

Продемонстрированная 17 января новая форма космических сил США вызвала насмешки пользователей соцсетей. Фотография обмундирования была опубликована в Twitter этого рода американских войск.

Юзеры обратили внимание на традиционную камуфляжную расцветку. Классический узор в зеленых тонах они сочли неуместным для войск, которые призваны «сдерживать агрессию» в космосе, пишет Daily Star.

Ситуация вызвала множество насмешливых комментариев. «Сколько деревьев вы ожидаете найти в космосе?» — поиронизировал писатель-юморист Джеймс Фелтон.

Еще одна пользовательница опубликовала фотографию собаки в синей пижаме с изображением звезд, планет и звездолетов.

«Как бы то ни было, моя собака лучше замаскирована в космосе. Хотите сэкономить деньги налогоплательщиков — поищите в отделе для младенцев Walmart», — написала она.

Ряд комментаторов предположил, что космические войска США намерены сражаться с живущими в лесах родной планеты эвоками из киносаги «Звездные войны».

Космические силы США были созданы по поручению Дональда Трампа в декабре 2019 года. На создание нового рода войск выделено $40 млн. Предполагается, что в космических войсках будет служить 16 тыс. человек, большинство из которых будут находиться на земле, передают «Известия».