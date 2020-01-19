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Моральными уродами назвал Путин противников поддержки семей с детьми

17:15 19.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге добавил: пускай говорят, «дурь каждого видна будет».

Моральными уродами назвал Путин противников поддержки семей с детьми
Путин 15 января 2020 года выступил с обращением к Федеральному собранию, где немало говорил о поддержке семьи

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.

В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Глава государства осмотрел экспозицию, после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается, передает РИА Новости.

На это российский лидер ответил, что у него на этот счет есть свое мнение: «Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок». По его словам, самое главное — противопоставить любым попыткам что-то извратить «правдивую информацию». «Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю», — добавил президент.
После этого Путин напомнил, что в недавнем послании Федеральному собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил Путин, добавив, что пускай говорят, «дурь каждого видна будет».

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