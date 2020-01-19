Реалии медицины России. Часть 2. Даже в бедных странах противовирусная терапия гепатита С бесплатна

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иоан:

Реалии медицины — Унылый монолог часть вторая. Здравствуйте, я писал свой унылый монолог о том, что люди, у которых обнаружен вирус гепатита С, вынуждены лечится за свой счет и редакция обратилась к главному инфекционисту области и в следующий раз обратится к главному врачу. Ответ был таков, что, мол, лечение бесплатно есть, но в стационаре и некоторые комментаторы прокомментировали так. Шах и мат и почему не предложили сразу стационар, что говорит о том,что врач дала неполную информацию. Все конечно так, но тут заковырка в самом слове лечение и незнающие люди понимают ее по- своему. Когда я врачу сказал, что с моей-то работой, зарплатой, с вечными задержками накопить такую сумму не реально. Просто скажу это 5000 аванс, а через две недели 7000 р, но речь не о работе, а о лечении и тогда она мне выписала эсливер, это таблетки продаются в любой аптеке без рецепта и они не уничтожают вирус, а просто восстанавливают поврежденные клетки, если верить инструкции, вот это тоже Лечение. Выписала и посоветовала не медлить с противовирусной терапией, подумать, почитать информацию в интернете, многие люди уже вылечились. Говорила и про квоты, что нужно встать в очередь. Ну все правильно, все как положено, так и должно быть. Когда редакции от главного инфекциониста был ответ, то она не уточнила этот момент лечения. Так вот, в стационар этот поступают больные с обострением, вот пожелтел человек, вызвал скорую и его туда отвезли, оказали помощь, убрали желтизну, привели в чувство и потом выписывают, отправляют на амбулаторное лечение. Сам вирус победить это нужно несколько месяцев лечения и наша медицина лечит ребаверином интеферон, если не ошибаюсь. Это лекарство не эффективно и стоит тоже прилично, какой там курс и сколько стоит, точно я не знаю, есть ряд серьезных побочных эффектов. И что это за квоты, как их получить, кто их может получить. Все равно все приводит к тому, что человек уничтожает вирус у себя за свой счет. Шах и мат.. Я не собираюсь играть в шахматы с Российской медициной. Я знаю ответ на этот вопрос, а ответ такой. Правительство потому что у нас такое, в Индии лечат бесплатно, а у нас все по старинке. Раньше, в Советское время эта болезнь считалась неизлечимой, человека ставили на учет, делали уколы в печень и в конце концов раньше или позже человек умирает от цирроза. Гепатит С ведет к циррозу печени, вирус уничтожает печень и человек этого не чувствует, а когда начинается обострение, то это уже печень разрушена. Тут важно уничтожать сам вирус пока он не разрушил печень, а у нас бесплатно, только тем, у кого уже вирус разрушил печень. Это все устаревшие методы и толку от них нет никого. Дак вот — все вопросы и ответы приведут к тому, что правительство у нас такое. А чем оно занимается это правительство ? Обсуждают нового министра, повышать не повышать ндфл, война в Ираке, ржут над Жириновским, а он и рад стараться веселить публику. Всем чем угодно, только не проблемами Российского народа. Может быть имеет смысл задать все вопросы Министру здравоохранения, чтоб он поднял эту вопрос в правительстве, чтоб оно пересмотрело метод борьбы с вирусом гепатита С в России, постучать им по тыковке, тук, тук, тук, очнитесь, во всех бедных странах для населения противовирусная терапия бесплатна. Долги Африке прощаем, Сирии помогаем, а о Российском народе и думать не хотят.

От редакции: Бесплатно лечат еще с пропиской Москвы.