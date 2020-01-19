Как быстро уснуть: не переедайте, но и не ложитесь голодным спать!

Интенсивная физическая нагрузка ухудшает качество сна

Американские ученые сообщили об опасности сна рядом со смартфонами и другими гаджетами. По их словам, это может увеличить риск развития рака, бесплодия и других заболеваний. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом отделения сна Аленой Гавриловой, которая рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.

— Конечно, использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор — одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию. Если же говорить не про сам экран, то крайне нежелателен просмотр боевиков, остросюжетных фильмов и передач — за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется и заснуть будет проблематично.

— Существуют вредные пищевые привычки, влияющие на качество сна?

— Есть перед сном нужно с осторожностью. Переедать, ужинать плотно нельзя — для переваривания нужны большие ресурсы, и сон после такого приема пищи будет некачественным. Вместе с тем нельзя ложиться голодным. Идеальным станет легкий, некалорийный перекус. Разумеется, крайне вредная привычка — употребление кофе или крепкого чая, других кофеинсодержащих напитков, стимулирующих возбуждение.

— Можно перед сном пить алкоголь?

— Фактически, небольшие дозы, например, бокал вина может пойти на пользу, снять напряжение, снизить тревогу. Большие же дозы, наоборот, ухудшают структуру и качество сна — человек будет часто просыпаться, сон станет поверхностным и неглубоким.

— Говорят, быстро уснуть помогает небольшая зарядка.

— Не совсем. Интенсивная физическая нагрузка ухудшает качество сна. Конечно, речь не идет о небольшой прогулке, которая, наоборот, только поможет, а, например, о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за 4–5 часов до сна. Первая фаза после занятия спортом — активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится.

Источник: Вечерняя Москва