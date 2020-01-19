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СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из-за низкого спроса

18:56 19.01.2020 Фото: АвтоВаз
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9 и 10 января в простой была отправлена сборочная линия, выпускающая автомобили LADA Granta и Datsun.

СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из за низкого спроса
В январе «АвтоВАЗ» приостанавливал сборочные линии на несколько дней. Всему виной – спрос, который оказался ниже ожидаемого

В январе «АвтоВАЗ» приостанавливал сборочные линии на несколько дней. Всему виной – спрос, который оказался ниже ожидаемого. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, получивший эту информацию от руководства автопроизводителя.
Как стало известно «Автоновостям дня», 9 и 10 января в простой была отправлена сборочная линия, выпускающая автомобили LADA Granta и Datsun. Две другие линии, используемые для производства внедорожника LADA 4×4 и моделей на общей платформе B0 от Renault-Nissan (LADA XRay, LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) в эти дни вообще не работали, а их сотрудники – отдыхали.

Позже планировалось компенсировать простой внеплановой работой по субботам 18 и 25 января, но в конечном итоге завод принял решение приостановить производство и в эти дни.

На «АвтоВАЗе» эту ситуацию пока не комментируют. Известно лишь, что в дни простоя сотрудники получают 2/3 средней зарплаты.

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СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из-за низкого спроса