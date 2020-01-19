19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Обморожение: первая помощь при обморожении

19:03 19.01.2020
0

Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

Обморожение: первая помощь при обморожении
Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди

Обморожение — это травма, вызванная повреждающим воздействием холода. Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжёлых случаях –к необратимым нарушениям.

Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Повысить вероятность обморожения может, пребывание на морозе в излишне лёгкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. Больше вероятность пострадать от мороза и у тех, кто недавно перенёс холодцовую травму. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам.

К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. В большинстве случаев, при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки, поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).

В более серьёзных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее, питьё. Давать пострадавшему алкоголь не целесообразно.

Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой.

Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдёт одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, и тёплая, водонепроницаемая обувь.

Обморожение: первая помощь при обморожении

О профилактике обморожений

Источник: Роспотребнадзор

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обмораживались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Психбольница, побои и унижения: почему сбежал 17-летний детдомовец из интерната в Омске
21:12 19-01-2020
Психбольница, побои и унижения: почему сбежал 17-летний детдомовец из интерната в Омске
Умер от лейкоза экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
20:57 19-01-2020
Умер от лейкоза экс-участник команды КВН
"Мочить" журналистов за искажение информации призвал глава Чувашии 3
20:35 19-01-2020
БердскНЛО: на фото попал светящийся объект над Бердском 2
20:12 19-01-2020
НЛО: на фото попал светящийся объект над Бердском
4 болезни затрагивают жителей всех стран
19:55 19-01-2020
4 болезни затрагивают жителей всех стран
Тремор рук: симптомы, причины и лечение
19:44 19-01-2020
Тремор рук: симптомы, причины и лечение
Висцеральный жир: какие продукты уменьшат жир на животе?
19:35 19-01-2020
Висцеральный жир: какие продукты уменьшат жир на животе?
Онколог Александр Беляев: почему умер так быстро от рака желудка врач-онколог Андрей Павленко 1
19:17 19-01-2020
Онколог Александр Беляев: почему умер так быстро от рака желудка врач-онколог Андрей Павленко
Обморожение: первая помощь при обморожении
19:03 19-01-2020
Обморожение: первая помощь при обморожении
СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из-за низкого спроса
18:56 19-01-2020
СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из-за низкого спроса