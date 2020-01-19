Тремор рук: симптомы, причины и лечение

недавнее исследование показало, что существенный тремор может быть вызван чрезмерной активностью в мозге

Исследование предполагает, что гиперактивные мозговые волны могут быть в основе треморов, и предполагает, что расстройство можно лечить с помощью нейромодуляции, чтобы успокоить колебания.

Мозг является жизненно важным органом тела и отвечает за почти все наши действия. Заболевания головного мозга могут быть трудны для решения и могут препятствовать обучению, концентрации внимания, памяти, движению и другим аспектам жизни. Одним из таких заболеваний головного мозга является Essential Tremor.

Согласно новому исследованию, исследование, возможно, нашло источник, который приписывает расстройство мозга. До сих пор источник был неясен, и исследователи пытались найти источник, чтобы найти профилактические меры и лечение этого заболевания.

Исследование, проведенное в Ирвингском медицинском центре Колумбийского университета и в Нью-Йорке-Пресвитериане, предполагает, что гиперактивные мозговые волны могут быть у основания треморов, и предполагает, что расстройство можно лечить с помощью нейромодуляции, чтобы успокоить колебания.

Исследование показало, как структурные изменения в мозге влияют на деятельность мозга, приводя к тремору. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Об основных треморах — все, что вам нужно знать

Эссенциальный тремор — это нервная система, неврологическое расстройство, которое может поражать людей в любом возрасте, но наиболее распространенное после 40 лет. Расстройство влияет на движение и может вызвать непроизвольное и ритмичное дрожание. Расстройство может вызывать дрожь в любой части тела, но это самая распространенная часть тела, которая поражает руки. Дрожание в руках можно увидеть даже при выполнении простых задач, таких как удерживание стакана, завязывание шнурков и т. Д.

Основные треморы часто путают с болезнью Паркинсона. Тем не менее, состояние не вызывает никаких других условий и не является следствием каких-либо других проблем со здоровьем. Эссенциальный тремор на начальном этапе не является опасным состоянием, однако, если симптомы ухудшаются, он может быть тяжелым для некоторых людей и влиять на их повседневную жизнь.

Причины существенного тремора

До сих пор причины существенного тремора были загадочными, и исследователи часто связывали это состояние с генетической мутацией. Однако недавнее исследование показало, что существенный тремор может быть вызван чрезмерной активностью в мозге.

Симптомы Эссенциального Тремора

Признаки и симптомы основных треморов включают в себя —

Проблемы с движением

Дрожащими руками

Находясь на стороне тела, заметно

Проблемы с кивком и движением головы

Симптомы Эссенциального Тремора могут усугубляться стрессом, кофеином или перепадами температур.

Профилактика Эссенциального Тремора

Поскольку причины этого состояния неясны и могут быть генетическими, в некоторой степени не существует конкретного способа предотвращения основных треморов. Люди, которые находятся в группе повышенного риска или имеют какие-либо факторы риска, такие как люди в возрасте старше 40 лет или имеющие генетическую склонность к этому заболеванию, должны стараться снизить стресс и справиться с ним, снизить потребление кофеина и придерживаться здоровой диеты и образа жизни, чтобы предотвратить заболевание.

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Источник: www.timesnownews.com