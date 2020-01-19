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Здоровье / Общество

4 болезни затрагивают жителей всех стран

19:55 19.01.2020 Фото: Википедия
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Депрессия также является наиболее распространенным состоянием психического здоровья в конце жизни, которое, если его не лечить, может привести к самоубийству.

4 болезни затрагивают жителей всех стран
Депрессия является распространенным психическим расстройством, и говорят, что более 264 миллионов людей всех возрастов страдают от этого состояния

Есть много факторов, которые могут привести к проблемам со здоровьем и сократить продолжительность вашей жизни. Ниже приведены некоторые общие проблемы со здоровьем, которые сегодня затрагивают население во всем мире.
В нашей жизни нет ничего более важного и ценного, чем хорошее здоровье. Итак, сосредоточьтесь больше на улучшении своего здоровья, чем накапливая богатство. Хорошая еда, физические упражнения и достаточный сон — это ключи к тому, чтобы оставаться здоровее и счастливее. Кроме того, вам нужно обратить внимание на некоторые вредные привычки, которые могут испортить наше здоровье. Есть много факторов, которые могут привести к проблемам со здоровьем и сократить продолжительность вашей жизни. Ниже приведены некоторые общие проблемы со здоровьем, которые затрагивают население во всем мире.
Избыточный вес и ожирение

Всегда поддерживайте здоровый вес, потому что избыточный вес или ожирение могут увеличить ваши шансы умереть от различных заболеваний, таких как гипертония, диабет 2 типа , ишемическая болезнь сердца, проблемы с дыханием и рак.

Употребление табака
Употребление табака или табачная зависимость считается одной из основных причин преждевременной смерти. Курение может повредить почти каждый орган в организме. Это может привести к раку, сердечным заболеваниям, инсульту, заболеваниям легких, диабету и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

ВИЧ / СПИД
ВИЧ — это заболевание на всю жизнь, и в настоящее время нет никакого лекарства. ВИЧ — это вирус, который повреждает иммунную систему. Без лечения ВИЧ может перерасти в серьезное состояние, называемое СПИДом, где иммунная система становится слишком слабой, чтобы бороться с другими заболеваниями и инфекциями. Вирус передается в жидкостях организма, включая кровь, сперму, вагинальные и ректальные жидкости и грудное молоко. Случаи СПИДа возрастают среди пожилых людей старше 50 лет, поскольку они вряд ли будут пользоваться презервативами и имеют более слабую иммунную систему.

Душевное здоровье
Психическое заболевание по-прежнему недооценивается многими. Инвалидности и смертности в результате психического заболевания не уделяется много внимания, как и другим проблемам со здоровьем. Депрессия является распространенным психическим расстройством, и говорят, что более 264 миллионов людей всех возрастов страдают от этого состояния. Депрессия также является наиболее распространенным состоянием психического здоровья в конце жизни, которое, если его не лечить, может привести к самоубийству. Это заставляет людей испытывать плохое настроение, потерю интереса или удовольствия, чувство вины или низкую самооценку, нарушенный сон или аппетит, низкую энергию и плохую концентрацию.

Источник: www.thehealthsite.com

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