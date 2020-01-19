«Мочить» журналистов за искажение информации призвал глава Чувашии

Михаил Игнатьев: «Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем».

Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником

18 января в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.

Как сообщает корреспондент «Правды ПФО», руководитель республики в своем выступлении остановился на основных аспектах информационной политики. «Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов, – заявил Игнатьев. – Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками».

Михаил Игнатьев поставил конкретные задачи перед сотрудниками приближенных СМИ. «Отдельные (журналисты или блогеры – ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает».

Источник: http://pravdapfo.ru/