Психбольница, побои и унижения: почему сбежал 17-летний детдомовец из интерната в Омске

У подростка псориаз

Несколько дней назад омская полиция сообщила об исчезновении 17-летнего Максима Воронина (имя и фамилия изменены — прим.ред). Подросток живет в интернате №16 на 14-й Чередовой, 4а. Большую часть детства мальчика воспитывала бабушка, но несколько лет назад она лишилась возможности заботиться о внуке.

Сейчас ее в тяжелом состоянии поместили в больницу: подозрение на онкологию. После того, как ухудшилось здоровье бабушки, Максим был вынужден переехать к матери, с которой до этого не общался, и прожить у нее до 2017 года. Совместного житья не получилось. В настоящее время женщина лишена родительских прав, а подросток, пожив какое-то время в детском доме Исилькульского района, оказался в интернате. Там он живет с конца августа 2019 года, и уже успел без явных на то причин побывать в наркологическом диспансере и «заработать» на нервной почве псориаз.

Как оказалось, несколько дней назад молодой человек сбежал, потому что его, несмотря на совершенно здравый рассудок, по настоянию директора интерната хотели увезти в психиатрическую больницу. Как рассказал нам Максим, он сбежал буквально из-под носа у «четырех здоровых мужиков».

«Я был в соседней комнате. Прибегает мой друг, говорит, за тобой приехала «буханка». Я на всякий случай начал быстро одеваться. Спускаюсь на первый этаж, там четыре мужчины просят меня пройти в медицинский кабинет. Я говорю: «Хорошо», иду впереди них, постепенно прибавляя шаг. Когда мы приблизились к выходу, я с разбега впилился в дверь и убежал. Потом девчонки из интерната передали мне слова санитаров: «Правильно, что он убежал, нам уже надоело увозить отсюда нормальных ребят».

Внимание к истории Максима попыталась привлечь жительница Брянска под псевдонимом Олеся Ласточка. Женщина познакомилась с мальчиком в соцсетях в группе, посвященной лечению псориаза: она также страдает этим заболеванием. «Абсолютно нормальный парень, общаюсь с ним уже 4 месяца», — говорит Олеся.

Ранее Максим был насильно помещен в наркологический диспансер, при этом молодой человек утверждает, что никаких оснований для этого не было. «Как мне сказали, было направление от врача, но это бред полный, такого быть не может. После наркологии развился псориаз, начало высыпать по всему телу. До этого у меня не было псориаза абсолютно. Там обстановка для меня невыносимая, я не наркоман, не алкоголик, мне все это страшно было», — поделился Максим. При этом, когда он вернулся из диспансера, руководитель интерната всячески препятствовал тому, чтобы юноша получил необходимое лечение от псориаза.

«Ему надо было проколоть витамины группы B, но сделать этого в интернате не разрешили», — рассказала Олеся. Подростку пришлось бороться с заболеванием своими силами, используя подсказки знакомой из соцсетей. Сейчас, к счастью, симптомы не столь страшные, но первое время на ребенка больно было смотреть…

Во время своего побега Максим направился в прокуратуру, была инициирована проверка, а парня направили обратно в интернат, где ему сейчас живется особенно непросто. В частности, на поверхность всплыл случай, когда Максима избили другие воспитанники интерната, он попал в больницу с ушибом головного мозга, но в качестве «официальной» причины руководство учреждения назвало падение на голову юноши полки от шкафа. Однако во время визита в интернат представителей прокуратуры дети-очевидцы подтвердили избиение.

«Максим сказал мне, что уже идет прокурорская проверка, что идут избиения детей другими воспитанниками, это замалчивается руководством… Там происходит что-то непонятное, у меня волосы дыбом встают. По словам Максима, на него сейчас оказывают давление, ему постоянно приходится ходить с телефоном, записывать все разговоры с директором», — рассказывает Олеся.

Максим не знает, чем заслужил такое отношение со стороны руководства интерната. Юноша предполагает, что директор хочет воспрепятствовать тому, чтобы он получил полагающуюся ему квартиру (хотя явный интерес педагога тут проследить невозможно). Для этого директор якобы подталкивает Максима к тому, чтобы он снова жил с бабушкой. Но это нереально из-за тяжелой жизненной ситуации женщины и проблем со здоровьем.

«Для меня абсолютная загадка, почему директор так негативно ко мне относится. Он все время пытается мне показать, что он старше меня, что у него больше возможностей, что у него есть права, и он может ими всячески пользоваться. В последние дни моего пребывания в детском доме у меня произошел конфликт с завхозом. Тот ночью попытался обвинить меня в курении в комнате, хотя я в этот момент спал. Мужчина оскорбил меня матом и заявил: «Моя бы воля, я бы тебя избил». Я сказал: «Давай», произошла драка. После этого я добился от него получения денежной компенсации: завхоз стремился избежать того, чтобы я обратился в полицию. В интернате, где я живу сейчас, работает женщина-психолог — это подруга того завхоза из детского дома. Она устно дала мне очень плохую характеристику — возможно, поэтому директор интерната настроен против меня. Я просто не знаю, какой у него интерес, для меня это загадка», — делится Максим.

На момент выхода публикации руководство интерната оказалось недоступным для комментариев, но мы непременно разберемся в ситуации и проведем объективное расследование, представив всем участникам конфликта право озвучить свою точку зрения.

Источник: www.om1.ru